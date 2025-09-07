Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Carballeda de Valdeorras

Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo

El viento está dificultando las labores de extinción

Declarado un incendio forestal en Carballeda de Valdeorras que afecta ya a 500 hectáreas

Declarado un incendio forestal en Carballeda de Valdeorras que afecta ya a 500 hectáreas / Redacción

A. C.

El fuego continúa castigando Ourense, concretamente el área más afectada por la reciente ola de incendios que calcinó la provincia. El incendio declarado a primera hora de la tarde del sábado en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, continúa activo y ya ha quemado más de 500 hectáreas, tal y como informa ha informado en su última actualización la Consellería de Medio Rural.

Para combatir las llamas se han movilizado, de forma acumulada, 3 técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, además de 6 helicópteros y 4 aviones, pero las fuertes rachas de viento que se registran en la zona están dificultando los trabajos de extinción.

