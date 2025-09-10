El misterio del barco encallado en el Grau de Castelló

Desde este sábado, un misterio por resolver pica la curiosidad de los vecinos del Grau de Castelló. En la playa del Pinar permanece encallado un barco de recreo de unos seis metros de eslora y dos metros y medio de manga. La embarcación quedó atrapada a tan solo diez metros de la orilla y la intervención coordinada de Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y la Guardia Civil fue incapaz de retirarla de allí.

La respuesta al misterio la tiene su propietario, Enrique Aliaga, conocido en las redes sociales como Quicus, que vio cómo una buena acción desembocaba en la rotura de la dirección de su barco.

Tal y como explica, «el pasado sábado, volvíamos de Benicàssim, donde habíamos ido a practicar surf. En el barco íbamos tres personas, un amigo y una amiga, además de mí. Entonces, vimos a un hombre que se estaba ahogando y nos acercamos a ayudarle a salir del agua».

Los tripulantes de la embarcación le lanzaron un salvavidas y procedieron al rescate, antes de acompañarlo hasta la orilla. Una vez pasado el susto, pusieron rumbo al puerto de Castelló donde descansaba habitualmente el barco. Pero, durante el trayecto, la dirección del timón se rompió y Enrique perdió el control de la nave.

«Nos encontrábamos en la zona de las boyas verdes e íbamos por el carril que utilizan las motos de agua, cuando se produjo la rotura de la dirección», explica el dueño del barco. Por mucho que lo intentó, la aleta de la embarcación no respondía a sus esfuerzos y fue imposible retomar el control.

«Entre los tres, tratamos de mover el barco, pero pesa dos toneladas y mucho más con el agua que entró. Contamos con la ayuda de una veintena de personas para sacarlo del agua cuando nos acercamos a la orilla, pero fue imposible», cuenta Aliaga que, ante la evidencia, solo pudo señalizar la nave con un chaleco y balizarla para que se pudiera ver por la noche. «Pero supongo que, durante estos días, alguien habrá entrado porque se han llevado tanto el chaleco como la baliza», señala.

Los tres tripulantes del barco pudieron salir por su propio pie y alcanzar la orilla. «Llevando al barco como podíamos, con cuidado para que no hubiese ningún accidente, y nadando llegamos hasta la costa», explica Aliaga.

A la espera de su retirada

Después de varios días sin respuesta, Enrique Aliaga por fin pudo hablar este martes con su aseguradora para la retirada del barco. «Todavía no nos han dado una fecha concreta, pero nos han prometido de que lo harán. Vendrá una pluma (aparato para izar y arriar cargas) y se encargará de llevárselo.

Esta nave, que su propietario utilizaba para grabar vídeos para sus perfiles en redes sociales, tiene todas las papeletas para terminar en el desguace. «Lo mejor será que el seguro, porque el motor está lleno de agua y no se podrá recuperar», comenta y añade que «cambiar el motor es casi más caro que un barco nuevo y no puedo permitirme un gasto así».

Este es el final para esta embarcación que se ha convertido, durante estos días, en el interés de los vecinos del distrito marítimo.