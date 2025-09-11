Así es Brooks Nader, la modelo que sitúan como novia de Carlos Alcaraz: "Los rumores son ciertos"

El tenista español Carlos Alcaraz, que el domingo ganó el Abierto de Tenis de Estados Unidos y volvió a situarse como número uno del mundo, celebró su triunfo con un baño de champán en los vestuarios, seguido de una cena en un club privado y una fiesta con estrellas musicales en Manhattan, según un reguero de imágenes compartidas en redes sociales.

Los cantantes J Balvin, Lenny Tavarez, Justin Quiles, Rosalía, Emilia y Xavi se unieron a él en la discoteca Amber Room después de que el tenista cenase con su familia en el restaurante Chez Margaux, del premiado restaurador francés Jean-Georges Vongerichten, que solo es accesible a miembros de un club privado y que está ubicado en uno de los barrios de moda del bajo Manhattan, Meatpacking District. El propio Vongerichten subió una foto a su Instagram posando con el español junto a un mensaje de felicitación, en una noche en la que su establecimiento también acogía la fiesta posterior a la gala de premios MTV Video Music Awards, con lo que se llenó de famosos, indica ese medio.

Modelo de 28 años

Pero lo que el deportista de 22 años no compartió con sus seguidores de Instagram es su nueva relación con la espectacular modelo Brooks Nader, de 28 años, toda una celebridad en Estados Unidos. Con 1.7 millones de seguirodes en ests red social, ha sido una de las hermanas de la modelo quién ha confirmado la noticia del noviazgo con Carlos Alcaraz: "Los rumores son ciertos". Eso sí, matizó: "Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento". La hermana, Grace Ann Nader, no dejó lugar a dudas y respondió con claridad a E! News en el evento NYFW de Raising Cane. Así que ni Ana Mena, Aitana, Melodie Peñalver o incluso la tenista Emma Raducanu con la que lo relacionaban han conquistado el corazón de Alcaraz.

Lucía Feijoo Viera

Vida sentimental

De ascendencia libanesa, la modelo de 'Sports Illustrated' fue pareja en el pasado de Constantino de Grecia -ahijado del rey Felipe- y también ha impulsado diversos como una línea de joyas junto a la firma Electrick Parks y una marca de decoración para el hogar, Home By BN. Su última pareja fue el bailarín ruso Gleb Savchenko tras conocerlo durante el programa de televisión 'Bailando con las estrellas' en septiembre de 2024 y con quien rompió en abril. En diciembre de 2019 se casó con William Haire.