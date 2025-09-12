Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos sobre la actualidad informativa de la última semana
Redacción
Madrid
¿Cuánto sabes de lo que ha ocurrido en los últimos siete días? Para descubrirlo, hemos preparado una encuesta con diez preguntas sobre los principales temas de actualidad. Desde política y economía hasta sociedad, cultura y deportes, este test te permitirá repasar lo más destacado de la semana mientras compruebas tu nivel de información.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados anteriores por atentado
- Catalá se compromete a derribar las Casitas Rosas
- El colapso del Mediterráneo ya es un riesgo tangible y presente
- Tercera concentración en Ontinyent por la millonaria Herencia Nadal
- Marejada en À Punt por el vídeo filtrado del Cecopi
- Un incendio forestal en Buñol obliga a desalojar diez viviendas
- Vuelve la normalidad a las estaciones de las líneas 3, 5 y 9 de Metrovalencia
- Cuenta atrás para los primeros derribos de las arrocerías de la Malva-rosa