La 26ª Conferencia Mundial sobre Cáncer de Pulmón se celebró en Barcelona, España, del 6 al 9 de septiembre, reuniendo a cerca de 7.000 participantes de más de 100 países y regiones para discutir sobre los últimos avances en la prevención y el tratamiento del cáncer de pulmón.

A este foro médico de primer nivel organizado por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón asistieron miles de expertos en oncología para explorar las tecnologías de diagnóstico y los avances en la investigación de vanguardia.

"Los avances actuales en oncología pulmonar en general y en oncología torácica, creo que nos brindarán una gran fortuna y una gran esperanza para el futuro en su tratamiento, y esperamos algún día poder curarlo en absoluto", manifestó un profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pisa.

Como un país con una alta incidencia de cáncer de pulmón, China también ha logrado avances continuos en la investigación y el tratamiento de esta enfermedad en los últimos años.

"En la conferencia se compartieron los hallazgos de la investigación clínica internacional liderada por China, así como datos de estudios nacionales sobre la multiplicidad de problemas (en ensayos clínicos) de nuevos fármacos. Los comentarios de los asistentes indican que China se ha posicionado como líder mundial en prevención, diagnóstico temprano, detección, desarrollo de nuevos fármacos e investigación clínica del cáncer de pulmón, e incluso ha alcanzado el liderazgo mundial en ciertas áreas", afirmó Zhi Xiuyi, vicepresidente de la Asociación China para el Control del Tabaco para la Salud.