José Jaime Baldoví: «Hace falta un impulso para la investigación a largo plazo»

Hace ahora un año que le eligieron presidente de la asociación AccenT, ¿qué balance hace hasta ahora?

AccenT apoya desde su fundación a los investigadores e investigadoras del plan GenT, fomenta la divulgación científica y potencia la transferencia de conocimiento y tecnología en la sociedad. Yo he formado parte del plan GenT como investigador y el cargo es una gran oportunidad para llevar esto más allá. La candidatura Més AccenT es muy plural, con representación de diferentes universidades y centros de investigación. Tenemos mucha ilusión por llevar la ciencia a todos los rincones de la Comunitat Valenciana.

¿Cuántos miembros tiene AccenT y de qué perfiles?

Tenemos 75 miembros en este momento, tanto de la modalidad de investigadores doctores de excelencia (CideGenT), doctores con experiencia internacional (CdeiGenT) e investigadores juniors ( SejiGenT) de las tres provincias, y abarcamos gran parte de los campos de investigación (física, química, matemáticas, biología, medicina, historia…). Somos interdisciplinares.

¿Cómo se acerca la ciencia a la sociedad y se estrechan lazos con el tejido empresarial?

Trabajamos la cohesión y la representación del colectivo, tanto en universidades como centros de investigación; divulgamos ciencia territorialmente, especialmente en las comarcas; impulsamos sinergias científicas a través de congresos, hacemos encuentros, creamos redes internas… Tenemos actividades con la Fundación LAB Mediterráneo y la Asociación Valenciana de Empresarios; y en institutos, para visibilizar referentes científicos cercanos. También están los encuentros Conectando Empresarios e Investigadores (en el Parc Científic de la UV) y la Ciència a les Comarques —con charlas que ya hemos realizado en Sax y Alcora—, así como los Café amb Accent, para Secundaria y Bachillerato. Ahora, preparamos conferencias con ponentes internacionales en Castelló y las GenTalks en el Oceanogràfic.

El Plan GenT de la Generalitat se inició en 2017 para revertir la fuga de cerebros y traer ‘a casa’ a investigadores emigrados. ¿Se ha conseguido?

Desde el punto de vista de atracción, sí que son unas condiciones sin precedentes en la C. Valenciana. Aunque podríamos tener más plazas, es muy positivo. También se ha consolidado, porque la convocatoria del Plan GenT 2 cuenta con 17,2 millones de euros para 2026-2030. Pero todavía dependemos del sistema nacional de acreditación —de ser profesor titular de universidad o científico titular—, para quedarnos. No hay una vía muy clara y las necesidades de los departamentos universitarios, a veces no van en sintonía con científicos de excelencia. Esa es la principal limitación, porque los investigadores estamos respondiendo y consiguiendo muchos proyectos (algunos de uno o dos millones de euros), pero faltaría una mayor apuesta para tener una carrera permanente, independientemente del sistema de universidades.

¿Se han podido quedar todas los científicos de esos primeros contratos?

La mayoría se han estabilizado durante los primeros años en las universidades, pero algunos se han tenido que ir. Son casos con una trayectoria más científica y uno muy llamativo fue el de Armando Maestre, premio nacional y Jaume I, con mejores condiciones en otros sitios. Necesitamos algo más allá de la estabilización, un impulso para que toda esa gente con un potencial altísimo de investigación a largo plazo siga desarrollando una carrera de alto nivel.

Entonces, ¿es la estabilización la principal reivindicación? ¿Poder tener proyectos a largo plazo que no sean interrumpidos ni dependan de convocatorias o becas?

La financiación en España es bastante limitada muchas veces, y solo algunas autonomías —como Cataluña— tienen una planificación estratégica desde hace años, que ahora les retorna grandes beneficios. La Comunitat Valenciana no tenía nada de esto y ahora las condiciones del Plan GenT son de ‘primera división’ en ciencia. Tienen mucha capacidad de atraer jóvenes investigadores de excelencia, con experiencia internacional y un potencial enorme. Hace falta un plan de esa misma altura, para el futuro; programas que tengan una ambición mucho mayor, para desarrollar ciencia a largo plazo. Si queremos ser referentes en ciencia, necesitamos un programa mucho más allá del GenT. Es la base para generar grupos de investigación, pero deben quedarse con buenas condiciones.

¿Se investiga en España al mismo nivel que en otros países, o un escalón por debajo?

En España y en la Comunitat Valenciana, cuando conseguimos financiación europea, somos muy competitivos, porque el talento humano es muy bueno y estamos acostumbrados a trabajar con menos recursos. Nos valoran mucho porque tenemos una productividad muy amplia, pero sin el dinero de Europa, vamos cojos. Podemos empezar, pero no competir con la financiación de Alemania, Reino Unido, Países Bajos... GenT da ese empuje inicial para conseguir buenos proyectos de Europa.

En su caso, ¿cómo fue volver a casa y seguir al primer nivel?

Me he formado aquí, estoy muy arraigado a mi tierra y tenía claro que es donde quiero contribuir. GenT fue una puerta que me abrió completamente la oportunidad que buscaba. Yo trabajaba en el Instituto Max Planck de Hamburgo y pude venir a un centro de excelencia como es el Instituto de Ciencia Molecular, con condiciones como las de Alemania. Además, fue la puerta para conseguir una RC Starting Grant [una beca europea] de un millón y medio de euros, para convertir mis ideas en un grupo internacional e investigar al máximo nivel sobre nuevos materiales, sostenibles y avanzados.

¿Se ha notado en algún sentido el cambio de Consell?

Se ha perdido la convocatoria del año pasado, por un retraso burocrático porque lo han revisado todo, pero las condiciones que han salido son las mismas o mejoradas, y la nueva convocatoria trae una línea plurianual de inversión. Veo una continuación y eso es un mensaje muy positivo, porque entiendo que con la ciencia hay consenso.