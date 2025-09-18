Inauguración
Alegal, de la mano del 3 estrellas Michelin Dani García, irrumpe en València
Ubicado en los antiguos Cines Aragón es un espacio donde la gastronomía, el diseño, la narrativa y la música se combinan para ofrecer una experiencia multisensorial
Alegal es un proyecto creado por y para València. Un espacio que nace con el propósito de ofrecer algo "una experiencia", un restaurante con alma, donde la gastronomía, el diseño y el ocio se entrelazan en un espacio "sin normas predefinidas".
Impulsado por Grupo Empieza el Baile, con Salim Bravo y Álex Valmaña al frente, el proyecto cuenta con la asesoría del Grupo Dani García, que ha sido clave en su arranque. Él ha creado las bases gastronómicas y reunido, por primera vez, en la carta sus grandes hits para ofrecer en un mismo espacio lo mejor de su universo gastronómico.
Con una visión abierta, sin encasillarse en un estilo concreto, la cocina del local bebe de múltiples referencias: desde la alta cocina a la tradición más popular, pasando por la brasa como elemento principal en una carta que se renovará cada cuatro meses. Así, la propuesta gastronómica incluye platos como Steak tartar con foie, Ensalada de bogavante con mango y emulsión de albahaca, o la Cereza de foie con parmesano y Oporto. No faltan guiños a la parte más “street food” con el Brioche cojonudo, o, la Burger Bull, icónica de Dani García, servida en su restaurante 3 Estrellas MICHELIN en 2019.
Alegal no solo se vive a través del plato. La experiencia comienza en el entorno. El local, ubicado en los antiguos Cines Aragón, se convierte en el escenario ideal para dar forma al concepto. Su amplitud y carácter original marcan el punto de partida para construir un espacio donde el storytelling se hace tangible. Con capacidad para 300 comensales, el restaurante se distribuye en diferentes ambientes: salas íntimas, zonas abiertas, espacios para eventos y una gran chimenea central, que actúa como símbolo del fuego que da vida al concepto Alegal.
Inspirado en el Art Decó, los años 20, la jet set neoyorquina y películas como El Gran Gatsby, Scarface o Al Capone, el espacio evoca un lujo contenido y elegante, donde la experiencia se transforma cuando decides entrar. Solo los que cruzan sus puertas saben realmente lo que ocurre.
Mármol, madera, latón y tejidos nobles componen un entorno envolvente y equilibrado, donde ningún color domina, y todo se ha pensado al detalle. El espacio funciona como un gran teatro: cada zona ofrece una perspectiva diferente, pero todas forman parte del mismo espectáculo. El proyecto lumínico, cuidadosamente diseñado, crea contrastes y escenas que acompañan la transición del día a la noche, aportando calidez, sorpresa y dinamismo.
- Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- El urbanista que diseñó València alerta de que queda suelo para 8.000 pisos y la ciudad ya no puede crecer más
- De Bailando con las Estrellas a la elección fallera del Roig Arena
- Los urbanistas apuestan por crear ciudades nuevas de 10.000 viviendas junto a València
- Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València
- Una cámara captó que el coche que arrolló en Calp a la madre y a su hija de 20 días, que ha fallecido, empezó a moverse a los 5 minutos de estar aparcado
- Los vecinos ganan el pulso y cierran la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar