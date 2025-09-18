Alegal, de la mano del 3 estrellas Michelin Dani García, irrumpe en València

Alegal es un proyecto creado por y para València. Un espacio que nace con el propósito de ofrecer algo "una experiencia", un restaurante con alma, donde la gastronomía, el diseño y el ocio se entrelazan en un espacio "sin normas predefinidas".

Impulsado por Grupo Empieza el Baile, con Salim Bravo y Álex Valmaña al frente, el proyecto cuenta con la asesoría del Grupo Dani García, que ha sido clave en su arranque. Él ha creado las bases gastronómicas y reunido, por primera vez, en la carta sus grandes hits para ofrecer en un mismo espacio lo mejor de su universo gastronómico.

Brioche cojonudo con chorizo, chipotle y huevo de codorniz; Bimi asado, romesco y avellanas; Brioche de rabo de toro con salsa bull original, rúcula y champiñón laminado; Aguacate a la brasa con pesto de cilantro joven y salpicón vegetal con queso feta / Levante-EMV

Con una visión abierta, sin encasillarse en un estilo concreto, la cocina del local bebe de múltiples referencias: desde la alta cocina a la tradición más popular, pasando por la brasa como elemento principal en una carta que se renovará cada cuatro meses. Así, la propuesta gastronómica incluye platos como Steak tartar con foie, Ensalada de bogavante con mango y emulsión de albahaca, o la Cereza de foie con parmesano y Oporto. No faltan guiños a la parte más “street food” con el Brioche cojonudo, o, la Burger Bull, icónica de Dani García, servida en su restaurante 3 Estrellas MICHELIN en 2019.

Burger bull / Levante-EMV

Alegal no solo se vive a través del plato. La experiencia comienza en el entorno. El local, ubicado en los antiguos Cines Aragón, se convierte en el escenario ideal para dar forma al concepto. Su amplitud y carácter original marcan el punto de partida para construir un espacio donde el storytelling se hace tangible. Con capacidad para 300 comensales, el restaurante se distribuye en diferentes ambientes: salas íntimas, zonas abiertas, espacios para eventos y una gran chimenea central, que actúa como símbolo del fuego que da vida al concepto Alegal.

Para el postre, bolso Alegal / Levante-EMV

Inspirado en el Art Decó, los años 20, la jet set neoyorquina y películas como El Gran Gatsby, Scarface o Al Capone, el espacio evoca un lujo contenido y elegante, donde la experiencia se transforma cuando decides entrar. Solo los que cruzan sus puertas saben realmente lo que ocurre.

Mármol, madera, latón y tejidos nobles componen un entorno envolvente y equilibrado, donde ningún color domina, y todo se ha pensado al detalle. El espacio funciona como un gran teatro: cada zona ofrece una perspectiva diferente, pero todas forman parte del mismo espectáculo. El proyecto lumínico, cuidadosamente diseñado, crea contrastes y escenas que acompañan la transición del día a la noche, aportando calidez, sorpresa y dinamismo.