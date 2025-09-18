Bélgica.- La Iglesia comienza el proceso de beatificación del rey Balduino de Bélgica
EP
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Iglesia Católica ha comenzado el proceso de la causa de beatificación y canonización del rey Balduino de Bélgica, que reinó el país desde 1951 hasta su muerte en 1993, según ha informado el Dicasterio para las Causas de los Santos.
Dicho organismo eclesiástico inició el proceso constituyendo el pasado 17 de diciembre la Comisión Histórica ordinaria, compuesta por expertos en investigación archivística e historia del país, en tanto que fue el Papa Francisco quien anunció el lanzamiento de la causa durante su viaje apostólico a Bélgica el pasado mes de septiembre.
El monarca belga es particularmente conocido por haber abdicado durante 36 horas en 1992 para no firmar la ley de legalización del aborto en su país.
Durante su visita, el Pontífice quiso visitar la tumba de Balduino en la cripta real bajo la iglesia de Nuestra Señora de Laeken, espacio en el que reseñó la "valentía" de Balduino cuando eligió "dejar su puesto de Rey para no firmar una ley asesina" y le señaló como ejemplo en un momento "en el que se están produciendo leyes criminales".
- Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València
- Los urbanistas apuestan por crear ciudades nuevas de 10.000 viviendas junto a València
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- Una nueva obra cortará la A-7 a partir del 19 de septiembre