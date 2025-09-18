Mónica García invita a las comunidades del PP a participar en la misión de evacuar a niños enfermos de Gaza

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presidido este jueves la reunión del pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tras el encuentro con las comunidades, celebrado online, la titular de Sanidad ha comparecido en rueda de prensa para explicar el contenido: la aprobación de la distribución de 68 millones de euros entre las comunidades autónomas para seguir ampliando la cartera común de servicios de salud bucodental para el año 2025. Pero, además, ha abordado la situación en Gaza y ha invitado a las comunidades gobernadas por el Partido Popular a que sean partícipes de una nueva misión para evacuar a más niños palestinos enfermos a España.

García ha señalado que, en el encuentro del CISNS, ha anunciado a las comunidades autónomas que el Gobierno va a evacuar a más niños y niñas enfermos de Gaza. "Sería la quinta misión y hay algunas comunidades que ya han participado de la acogida de esta misión humanitaria, en la cual recogemos niños y niñas con traumatismos, que han sido bombardeados y que vienen con tumores que no pueden tratar porque han desaparecido el 90% de las infraestructuras o niños con cardiopatías".

Las comunidades

Ha habido comunidades, ha dicho García, que ya han acogido a estos niños y niñas en sus hospitales, como Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra, el País Vasco y Catalunya "y, como en otras ocasiones, hemos invitado al resto de comunidades a que también sean partícipes de esta nueva misión".

La ministra ha recordado que este es un operativo que organizan y coordinan con OMS Europa pero que, por ahora, no se sabe cuántos niños más van a evacuar. "Lo que sí sabemos es que nos hemos traído aproximadamente 50 niños con sus familias y que las comunidades que desde un primer momento se ofrecieron fueron las que he comentado. Por eso hemos invitado a las comunidades del Partido Popular a que también se hagan partícipes de esta operación de evacuación de niños y niñas enfermos a nuestro país para que sean atendidos en nuestro sistema sanitario".

Estatuto Marco

Por otro lado, la ministra ha aludido a las movilizaciones de los trabajadores sanitarios sobre el Estatuto Marco y ha dicho que "es un texto que llevamos trabajando con las comunidades y con los sindicatos en más de 50 reuniones desde hace dos años y medio y que sigue elaborándose. Más allá de esto, es verdad que tenemos que avanzar". García ha adelantado que la semana que viene, el día 23 de septiembre, se celebrará la reunión del Ámbito de Negociación, y que la primera semana de octubre se reunirá el Foro de Diálogo Social.

"Pero lo que también le quiero recordar a los sindicatos es que cada norma, ya no solo la competencia del ministerio, cada norma tiene sus competencias. El Estatuto Marco tiene unas competencias que no tienen nada que ver con que lo llevemos desde Sanidad, porque a esas reuniones asisten el resto de ministerios. Pero el Estatuto Marco no puede hablar de retribuciones ni de jubilación porque invadiría otras leyes, ya no otros ministerios, ni las competencias de las comunidades autónomas, es que invadiría otras leyes" ha zanjado la ministra.