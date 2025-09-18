Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 18 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 18 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 4, 7, 15, 17, 19 y 38. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0293271, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Fin a la ocupación ilegal de la ermita del Garbí casi mes y medio después
- Un empresario de la Ribera compra a la Sareb el centro comercial de Alzira que lleva 15 años inacabado
- Cerco a un hotel indiano en València que lleva dos años abierto sin licencia
- Frolik, el “tinder del running” que empieza a arrasar en València
- Los urbanistas apuestan por crear ciudades nuevas de 10.000 viviendas junto a València
- Dos jóvenes crean una startup para solucionar la falta de conductores en la Comunidad Valenciana
- Trabajadores de más de 35 años se quedan con las habitaciones de alquiler de los estudiantes
- Una nueva obra cortará la A-7 a partir del 19 de septiembre