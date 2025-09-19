“1 m2 por la DANA”: el proyecto para limpiar la ‘basuraleza’ en las zonas afectadas

Basuraleza es un término acuñado por el proyecto LIBERA en 2017 que define los residuos abandonados en entornos naturales, ya sea de forma fortuita o por la acción del hombre. Antes de hacer uso de ese término, hicieron un estudio para saber si la población conocía el problema de los residuos abandonados en la naturaleza y tal y como nos revela Sara Güemes, coordinadora de LIBERA en Ecoembes, “solo el 15% conocía el problema antes de que existiese la palabra basuraleza. Ahora el 70% de personas es consciente”.

Carmen Vives, técnica de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana, explica que “este proyecto creado por SEO/Birdlife, en alianza con Ecoembes, pretende frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales impulsando un cambio de hábitos, así como atajando el problema de la basuraleza mediante diferentes campañas”. De esta unión se ha creado un camino en común con un mismo objetivo, y como apunta la coordinadora de LIBERA en Ecoembes “me parece un match maravilloso”.

Cuidemos nuestro m2

LIBERA ha puesto en marcha la campaña “1m2 por la DANA” que consiste en jornadas de voluntariado para retirar los residuos acumulados por el temporal, así como para recoger muestras de agua y sedimentos, que se analizarán por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y conocer mejor el impacto ambiental en las zonas más afectadas por la DANA. Esto permitirá generar conocimiento científico sobre el impacto ambiental de este tipo de fenómenos extremos. Estos datos permitirán comparar los niveles actuales de contaminación con los registrados hace dos años en esas mismas zonas, ofreciendo una visión clara de la evolución ambiental tras el paso de la DANA. “La información obtenida se integrará en un informe final que será presentado en abril de 2026, con el fin de aportar conocimiento útil para la recuperación ambiental de la zona”, revela Carmen Vives.

La recogida de residuos se llevará a cabo a lo largo de 30 jornadas que se alargarán hasta diciembre en lugares como el Parque Natural de Chera-Sot de Chera, el Parque Natural de L’Albufera, incluyendo los tramos litorales, Playas del sur de Cullera, el Parque Natural del Turia y Chiva. “A las primeras jornadas han venido entre 10 y 12 personas lo que nos ha permitido trabajar concienzudamente”, explica Sara Güemes. Las recogidas se organizarán en grupos reducidos de 20 personas como máximo, para garantizar la seguridad y el respeto al entorno. La primera recogida se llevó a cabo el pasado 30 de agosto en la playa del Brosquil de Cullera y la última tendrá lugar el día 14 de diciembre en las playas de Sueca.

Durante las jornadas se recogerán residuos que serán catalogados en la app Basuraleza / Ecoembes

¿Cómo participar?

La participación ciudadana es el motor de cambio necesario para cuidar nuestro entorno. Cada recogida será guiada por un monitor/a especializado/a y contará con los materiales necesarios, seguro de accidentes y acceso a herramientas como la app Basuraleza, que permite registrar los residuos retirados y contribuir a la ciencia ciudadana.

“A través de la participación ciudadana, inculcamos la importancia de mantener limpios los entornos y educamos en el respeto a la naturaleza”, nos detalla Carmen Vives. Con todo esto, LIBERA busca mostrar la fuerza de la colaboración colectiva, el compromiso con la naturaleza y la capacidad de la sociedad para generar un impacto positivo. Se trata de una historia de reconstrucción y de conocimiento compartido en el que todos los ciudadanos pueden formar parte del cambio. ¿Cómo? Solo deben inscribirse en la web, en alguna de las recogidas organizadas. Ahora están disponibles las de septiembre, pero se irán notificando los próximos eventos para octubre, noviembre y diciembre. “Para que las 30 jornadas previstas sean un éxito, invitamos a que los ciudadanos formen parte de ello”, añade Sara Güemes. Por su parte, la técnica de SEO/Birdlife, termina diciendo que “animo a participar a todas las personas, asociaciones, empresas y administraciones para ser parte de la solución al problema de la basuraleza”.