La llegada de un chorro polar este fin de semana provocará un descenso térmico de hasta 10 grados y dará paso al otoño de forma abrupta

Tras un verano excepcionalmente cálido y un septiembre que ha arrancado con temperaturas veraniegas, con máximas que han superado los 40 grados en zonas de Extremadura y Andalucía, todo apunta a que este fin de semana termina oficialmente el calor. Según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), entre el sábado y el domingo se espera la llegada de una gran masa de aire frío que provocará un descenso de hasta 10 grados en algunas zonas y, además, podría dejar precipitaciones y tormentas en varios puntos del país. Este fenómeno hará que pasemos de un verano prolongado al otoño en cuestión de horas. "Es probable que el lunes ya tengamos un ambiente plenamente otoñal", afirma el meteorólogo Rubén del Campo, portavoz de la entidad.

El cambio de tiempo empezará este mismo sábado, cuando se espera la llegada de una vaguada de aire polar sobre la Península Ibérica. Ese día las temperaturas descenderán con fuerza en Galicia y el Cantábrico, donde podrán ser las máximas 10 grados más frescas que el día anterior, así como en otros puntos de la península, donde se esperan bajadas más moderadas. Ese día también se espera que la irrupción de esta masa de aire frío aumente la inestabilidad y deje tormentas en la mitad norte y también en zonas montañosas del este, como en los Pirineos, sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana.

El domingo todo apunta a que la bajada de temperaturas se seguirá extendiendo en gran parte del país. Ese día, además, también se esperan chubascos en amplias zonas de la península. Sobre todo en el noreste, donde podrían ser muy fuertes y con acumulados de lluvia importantes en gran parte de los Pirineo. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado un aviso generalizado en todo el territorio por intensidad de lluvias ante la previsión de que podrían descargar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de 30 minutos en comarcas como el Ripollès y la Garrotxa.

Llegada del otoño

El cambio de tiempo se consolidará el lunes, día en el que casualmente arranca el otoño astronómico en el hemisferio norte (aunque el meteorológico, estrictamente hablando, arrancó a principios de mes). Ese día, explica Del Campo, "será un día otoñal con ambiente incluso frío para la época del año, especialmente en la mitad norte, donde las temperaturas quedarán entre 5 y 10 grados por debajo de lo habitual". Los modelos indican que en ciudades como León, Burgos, Vitoria o Pamplona la semana arrancará con máximas de apenas 16 a 18 grados, acompañadas de viento del norte y noroeste que reforzará la sensación de frío. Solo en puntos del sur, como Sevilla o Córdoba, se alcanzarán los 30 grados.

"Habrá que pasar de la manga corta al jersey y hasta al abrigo en algunas zonas, ya que las mínimas también descenderán y entre el lunes y el miércoles"

"Habrá que pasar de la manga y el pantalón corto al jersey e incluso el abrigo en algunas zonas, ya que las mínimas también descenderán y entre el lunes y el miércoles se quedarán por debajo de los 5 y los 8 grados en buena parte del interior peninsular", advierten desde la plataforma eltiempo.es, cuyos pronósticos para la semana que viene también apuntan a que "no se puede descartar incluso algunas mínimas próximas a la helada en ciudades como Ávila, Burgos o Soria".