Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.

<noiframe><ul><li>¿Qué dos países participaron en una reunión en Madrid para hablar sobre la venta de TikTok?</li><li>¿Qué ocurrió durante la llegada de la Vuelta a España a Madrid?</li><li>¿Qué miembro de la familia real española ha celebrado esta semana su 53 cumpleaños? </li><li>¿Qué actor de Hollywood falleció el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años?</li><li>¿Qué película española ha sido seleccionada para representar a España en los Premios Oscar 2026?</li><li>¿Quién ha afirmado que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza?</li><li>¿Qué decisión ha tomado España esta semana respecto a su participación en Eurovisión 2026?</li><li>¿Quién es la presentadora de la nueva edición de Operación Triunfo 2025?</li><li>¿Qué acontecimiento marcó la llegada de Donald Trump al Reino Unido el 17 de septiembre de 2025?</li><li>¿Qué cantante ha anunciado su retirada temporal de la música?</li></ul></noiframe>