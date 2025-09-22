Los nuevos Retoca Raíces de Nelly cubren la raíz en segundos

Llegan los Retoca Raíces de Nelly para revolucionar la coloración capilar. Y es que, con un simple gesto, y, gracias a su formato en spray, permiten cubrir las canas y mantener el color en cuestión de segundos.

Los Retoca Raíces permiten llevar el aspecto impecable sin dejar evidenciar los cambios naturales del color del pelo como el crecimiento de las raíces y la cubrición de las canas. Además, permiten también mantener el color uniforme, especialmente en cabellos teñidos de tonos oscuros o rubios.

De rápido secado, su formulación es 100% vegana y sus envases son 100% reciclables. Permiten un resultado profesional en casa, prolongando el paso por el salón. Su fórmula es ligera y agradable y no apelmaza ni reseca. Además, se elimina con el primer lavado.

Su formato de 75 ml permite llevarlos a cualquier parte y es posible encontrarlos en cinco colores:

Negro

Castaño oscuro

Castaño

Rubio

Rubio Claro

Cuentan con un acondicionador catiónico para proporcionar suavidad y reducir el efecto antiestático, su fórmula favorece el rápido secado y evita la sensación de humedad y apelmazamiento.

Los Retoca Raíces de Nelly favorecen el ahorro de tiempo en la rutina capilar con un resultado instantáneo y efectivo para una melena impecable.