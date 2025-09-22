Reconstruir la rodilla usando la articulación del tobillo: el nuevo milagro de Pedro Cavadas
El cirujano ha desarrollado una innovadora técnica para casos extremos en los que una prótesis no es una opción viable
EFE
El cirujano Pedro Cavadas ha desarrollado una técnica pionera de reconstrucción de la articulación de rodilla sin prótesis y utilizando la articulación del tobillo del propio paciente, indicada en casos extremos en los que una prótesis articular no es una opción viable.
Según han informado a EFE desde la Clínica Cavadas, se trata de la primera técnica descrita de reconstrucción completa de rodilla utilizando articulaciones del propio paciente, transferidas con técnica microquirúrgica.
Casos extremos
Esta técnica pionera, recientemente publicada en la revista Journal of Bone and Joint Surgery, permite evitar la amputación de la pierna en casos como infecciones repetidas de prótesis de rodilla, o destrucciones masivas de rodilla no candidatas a cirugía de prótesis articular.
Según las fuentes, no es una técnica de tratamiento de la artrosis común de rodilla, sino para evitar la amputación en defectos masivos articulares.
La técnica se basa en la transferencia microquirúrgica de la articulación del tobillo de la misma pierna para reemplazar la articulación de la rodilla perdida, y al no usar material protésico el riesgo de infección es muy bajo.
