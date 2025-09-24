Nombran a un fraile de Castellón como prior general de la orden carmelita a nivel mundial

Un fraile de Castellón liderará la orden carmelita a nivel mundial durante los próximos seis años. Se trata de fray Desiderio García Martínez, originario de Onda, que ha sido elegido como nuevo prior general de la orden del carmen (desde 2025 hasta 2030) en un acto que ha tenido lugar en Malang (Indonesia).

Aunque es francés de nacimiento (nació en 1970), es ondense de adopción, ya que se instaló en Onda con solo 4 años, donde permaneció hasta los 14, cuando se internó en los carmelitas de Vila-real, donde continuó su formación hasta que inició el postulantado en Salamanca.

Foto de familia durante la celebración del acto en Malang (Indonesia). / Mediterráneo

Realizó el noviciado en Caudete (Albacete) y emitió allí mismo su profesión Simple el 2 de septiembre de 1989. Hizo los votos solemnes el 7 de octubre de 1995 y recibió la ordenación sacerdotal un año más tarde, el 12 de octubre de 1996.

Ha pasado gran parte de su vida carmelita dedicado a la formación en Salamanca. También ha formado parte de otras comunidades como El Carmen de Onda y Madrid-Ayala.

En la actualidad ejercía de prior de la comunidad de Ayala y párroco en Santa María del Monte Carmelo.