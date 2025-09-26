Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test

¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana

Participa en el test de actualidad de esta semana.

Redacción

La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.

  1. Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
  2. Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
  3. El juez deja en libertad a 23 de los 70 detenidos por el Cartel del Puerto de València
  4. Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
  5. Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
  6. Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia
  7. Bruselas reactiva la multa de más de 23 millones al Valencia CF por los avales del IVF de 2009
  8. Enrique Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura

Un tercio de los veterinarios está "quemado" por sobrecarga, estrés, precariedad y por el impacto de la dana

Paterna prevé alcanzar los 100.000 habitantes en la próxima década

“Muchas mujeres recuperan la comodidad en su vida diaria y la seguridad en sus relaciones de pareja”

Mazón visita el montaje de la Feria Hábitat pero no irá el lunes a su inauguración

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína a través del Puerto de Valencia

Meliana culmina la limpieza de colectores e imbornales y se prepara en previsión de lluvias

Trànsit a València: consulteu totes les retencions

Pedro Capó conquista València con "La carretera tour"

