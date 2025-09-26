Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.
- Convierten una guardería en bajos turísticos dentro de un patio interior de Arrancapins
- Portuarios corruptos a los narcos: '¡Oye, que el contenedor va a ser revisado'!
- El juez deja en libertad a 23 de los 70 detenidos por el Cartel del Puerto de València
- Los médicos cobrarán más si reducen la lista de espera y el gasto en fármacos o material sanitario
- Un inversor compra a la Sareb los salones La Masía de Alzira para crear locales comerciales y oficinas
- Qué día abren las atracciones de la Fira i Festes de Gandia
- Bruselas reactiva la multa de más de 23 millones al Valencia CF por los avales del IVF de 2009
- Enrique Santafosta, nuevo alcalde de San Antonio de Benagéber tras prosperar la moción de censura
Un tercio de los veterinarios está "quemado" por sobrecarga, estrés, precariedad y por el impacto de la dana
“Muchas mujeres recuperan la comodidad en su vida diaria y la seguridad en sus relaciones de pareja”
