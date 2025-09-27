Almería
Denuncian una agresión homófoba contra dos jóvenes en Almería
La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha reaccionado a la denuncia y ha explicado que ya ha contactado con los afectados, a los que ha trasladado su solidaridad y apoyo
EFE
Dos jóvenes han denunciado una agresión homófoba que sufrieron la noche de este viernes en una céntrica calle de Almería, unos hechos que ha condenado la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez.
La artista transformista Rubí Diamante ha aprovechado su perfil en redes sociales para denunciar la agresión que sufrió cuando acudía junto a otro joven a su coche en el centro de Almería, un ataque homófobo por el que ha reclamado justicia.
En un vídeo y con la publicación de una fotografía en la que se ve a su amigo con el rostro ensangrentado, la artista ha asegurado que fueron atacados por dos hombres en una agresión homófoba física y verbal.
"Qué vergüenza. Os vamos a pillar", ha relatado la artista, que ha pedido que la denuncia se comparta en redes para poder identificar a los autores.
También por redes sociales, desde su perfil en X, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha reaccionado a la denuncia y ha explicado que ya ha contactado con los agredidos, a los que ha trasladado su solidaridad y apoyo.
"La homofobia es una lacra que debemos erradicar entre todos. Condenamos enérgicamente la violencia", ha añadido la regidora en su mensaje en la red social.
- Una trabajadora del ayuntamiento de Oliva llevaba un año cobrando sin acudir a su puesto
- Xirivella suspende los cambios de uso de bajos: 'No queremos convertirnos en el foco de una presión urbanística
- El Cartel del Puerto colocaba a sus narcos como estibadores tras corromper la empresa que controla todo el trabajo portuario
- Un concejal del gobierno local denuncia que 'las motas del Magro condenan a Alzira a una inundación segura»
- Tiroteo en el Xenillet de Torrent: Una riña entre niños acaba con dos disparos
- Rosita Amores, cantimploras registradas
- El PSPV propone elevar hasta dos alturas los edificios existentes para generar 70.000 viviendas en València
- Invasión de carriles bici en Patraix y Jesús