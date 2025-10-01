Los lazos que unían a Jane Goodall con la Comunitat Valenciana

La etóloga británica Jane Goodall, considerada la mayor experta mundial en chimpancés, ha fallecido a los 91 años en California (Estados Unidos) y por "causas naturales", según confirmó el Instituto Jane Goodall en un comunicado en redes sociales.

Goodall pasará a la historia por su trabajo sobre el comportamiento de los chimpancés, que revolucionó la comprensión científica de las capacidades y la vida interior de los primates.

Su gran labor fue reconocida internacionalmente con premios de gran prestigio. En 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en reconocimiento a su papel pionero en el estudio del comportamiento animal.

Tres visitas a la C.Valenciana

La primatóloga estuvo en València en el año 2012, cuando visitó el Bioparc para pronunciar una conferencia en la que compartió sus experiencias. El encuentro tuvo lugar en el marco de un acto benéfico en favor de los proyectos de conservación que lleva a cabo el Instituto Jane Goodall.

Años más tarde, en 2020, este mismo espacio inauguró un mural en su honor. La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) homenajeó a la etióloga con un mural realizado por la artista Lidia Cao, en un proyecto colaborativo del Ayuntamiento de Valencia, la UPV y el Centro de Innovación Las Naves. Está ubicado en un lugar visible de Bioparc para que los visitantes puedan disfrutar e inspirarse con él.

Mural de Jane Goodall en Bioparc Valencia en una imagen de octubre de 2020 / Bioparc

Antes, en el año 2009 pasó por Villena para asistir a la inauguración del santuario de primates que la fundación holandesa para la Acogida de Animales Exóticos Primadoumus (AAP) estableció en la localidad y en el que viven primates y felinos rescatados de zoológicos, circos y particulares de distintos puntos de Europa. La científica aseguró entonces que "el centro de Villena es para los primates como ir al cielo" después del sufrimiento.

La etóloga estuvo ese mismo año una a Alicante, puesto que acudió a la UA para ser investida Doctora Honoris Causa por su notable contribución al conocimiento del comportamiento de los primates. En su intervención en la Universidad, Goodall afirmó aunque "no hay duda de que el hombre ha dañado el Planeta" y que "es un error pensar que no puede hacer nada" por la defensa de la biodiversidad, porque las "acciones diarias son importantes" para la preservación del medio ambiente. La investigadora animó a toda la población, en especial a los jóvenes, a movilizarse por "un mundo mejor", puesto que las personas, "como seres humanos", no están "apartadas del reino animal", sino que forman "parte de él".