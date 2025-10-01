Los amantes del marisco son afortunados: vuelve MarisGalicia a València

La auténtica Gran Fiesta del Marisco regresa a Valencia un año más y lo hace con más sabor que nunca. Desde el viernes 3 hasta el domingo 26 de octubre, MarisGalicia abrirá sus puertas en la gran carpa de la Estación del Grao. Un espacio de más de 1.500 m2 convertido en un auténtico puerto gallego con capacidad para más de 1.000 personas, cocinas a la vista, barras, panadería, arrocería y hasta un vivero de mariscos.

La propuesta mantiene sus cifras de vértigo: 40 toneladas de marisco, 15.000 botellas de

albariño y ribeiro y más de 25.000 visitantes previstos. Bogavantes vivos que saltan antes de llegar a la plancha, percebes recién llegados del Atlántico, cigalas que se deshacen en la boca, pulpo a feira y jugosas patas de centollo son solo algunas de las estrellas de un menú que promete hacer las delicias de todos.

Y además empanadas, albariño y pulpería

¿Cuál es el secreto de MarisGalicia? Camiones-piscina que trasladan a diario el producto vivo desde Galicia, sin intermediarios, lo que garantiza la frescura y los precios populares. El sistema de pedido sigue siendo tan sencillo como siempre: hoja en mano, recorrer los puestos y confeccionar un menú a medida, para después disfrutarlo cómodamente en el comedor, interior o terraza.

Todo ello regado con ricos caldos gallegos y a unos precios muy populares para que nadie se quede en casa. Consejo para los visitantes, “lleva buen apetito, olvídate del reloj y disfruta de este festín culinario que tendrá como protagonistas a los mejores productos recién llegados de nuestras costas y algunas sorpresas más”, indica Manuel Gómez, coordinador del evento.

Un grupo de asistentes brinda con vino durante el evento. / MarisGalicia

Desde que comenzó su andadura en 2009, este evento ha recorrido las principales capitales del país: Madrid, Barcelona, Palma, Vitoria, Sevilla, Pamplona, Bilbao, Tarragona, Gijón, Santander, San Sebastián, Albacete, León, Granada, Valladolid, Córdoba...

En total, son seis grandes stands que incluyen la panadería, con empanadas, tartas y el clásico pan gallego; el puesto de arroces, donde los maestros arroceros preparan con mimo recetas tradicionales; la pulpería, el espacio de plancha y cocidos, con un vivero en el que puedes elegir la pieza que quieres comer; un bar con vinos y licores y la zona de recuerdos.

Con todas las viandas en poder los comensales, “solo queda acomodarse para dar rienda suelta al paladar, chupar las cabezas de los langostinos y las patitas de las nécoras, apurar hasta el último grano de arroz de mariscos y regarlo todo con una buena botella de albariño o ribeiro”, recomienda el coordinador del evento.

danzas gallegas. Los sábados por la noche, a partir de las 23:00 horas, el público no se resistirá a participar en el ritual y recitar el famoso ‘conxuro’ que protege de maleficios y espíritus extraños: «Búhos, lechuzas, sapos y brujas. Demonios, duendes y diablos... Cuando este brebaje baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males de nuestra alma».

Asistentes a uno de los eventos de MarisGalicia. / MarisGalicia

“MarisGalicia es una fiesta para todos los sentidos y así hay que entender esta cita”, apunta Gómez. Desde el espacio exterior, donde 40 grandes fotografías a modo de exposición muestran el turismo, la cultura y los productos de esta tierra, al interior de la carpa, donde la decoración con motivos marineros (redes, salvavidas, boyas), la música y los 'conxuros' de meigas alrededor de una gran queimada crean un ambiente muy especial.

A domicilio

Esta edición se mantiene el sistema de pedidos para recoger, a través de whatsapp o teléfono.”Hemos creado mariscadas exclusivas compuestas de productos que llegarán a casa en su punto. “¡Solo hay que hacer el pedido y venir a MarisGalicia recogerlo! Habrá un mostrador rápido de entrega de pedidos”, informa Gómez.

El horario de MarisGalicia será de lunes a sábado de 13.00 a 16.30 y de 20.00 a 23.00 h. Los domingos de 13:00 a 16:30.