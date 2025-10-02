La escuela redescubre los apuntes: "No solo ayudan a fijar conceptos, también a enfocar la atención"

"Veníamos de unos años de una innovación muy loca y, poco a poco, se va abandonando la idea de que cualquier cambio es bueno, que va desmontándose por la cruda realidad". Son palabras de Juan Fernández, profesor, investigador y autor de 'En blanco: Cómo focalizar la atención, la memoria, y la motivación para aprender', compartidas por infinidad de docentes tanto de primaria como de secundaria. Una de las cuestiones que esa innovación demonizó fue aprender mediante la toma de apuntes, práctica desterrada en muchas escuelas durante años y que ahora se vuelve a reivindicar como método válido.

El profesor del Departamento de Pedagogía Aplicada de la UAB Màrius Martínez defiende la toma de apuntes como "una oportunidad de aprendizaje potente y valiosa". "Una habilidad interesante que valdría la pena no perder", considera. "El aprendizaje es un proceso complejo en el que vas incorporando en tu patrimonio ideas, valores y lo que llamamos competencias. Es bueno que el alumno escuche ideas y conceptos, sepa discernir qué es lo importante de todo lo que está escuchando y lo anote", resume Martínez.

La cuestión, no menor, es esa. Por un lado, ser capaces de escuchar y prestar atención, tener la agilidad mental para decidir de forma muy rápida qué es lo importante de lo que el docente está diciendo y anotarlo. El punto de la selección de la información es crucial. No se trata de transcribir lo que el profesor dicta, sino de procesar la información y ser capaz de identificar cuál es la información más relevante. "Es como subrayar, si subrayas todo el texto y dejas la página llena de colores pierde todo el sentido", prosigue el profesor de la UAB, quien defiende que las "oportunidades de aprendizaje" se multiplican con los apuntes.

Pero, como en todos los aprendizajes, es imprescindible que el profesorado enseñe al alumnado a tomar buenos apuntes para que esta práctica sea efectiva. "No hay que dar por sentado que lo saben hacer", prosigue el profesor de la UAB.

La importancia de los conocimientos

Fernández y Martínez coinciden en la importancia de enseñar al alumnado a tomar buenos apuntes como factor clave. "La diferencia está en qué piensa la persona mientras toma apuntes. A mí me gusta decir que tomar apuntes no es escribir lo que yo digo, sino lo que tú piensas que yo digo; es una buena acción porque de alguna forma es un ejercicio de interiorizar, conectar con lo que ya sabes y expresarlo de la manera que más encaja con tus modelos mentales", argumenta Fernández. "En el fondo es explicitar las representaciones mentales que tu cerebro va haciendo; para tomar buenos apuntes hay que reivindicar de nuevo la importancia de los conocimientos. Los conocimientos no solo te ayudan a saber cosas, también a enfocar la atención", prosigue el docente, subrayando uno de los problemas actuales en las aulas: la falta de concentración.

Las técnicas de estudio las puedes introducir cuando hay una buena comprensión, una agilidad de lectura y unas bases buenas y eso cada vez pasa más tarde, lamentan los maestros

El autor del blog Investigación Docente pone otro tema importante sobre la mesa: ¿qué haces después con esos apuntes? "No son un producto final. Tienen que revisarse. En secundaria, recomiendo dejar un espacio en los propios apuntes para anotar preguntas, cosa que no has entendido... Una estrategia que puede ayudar es dejar momentos en clase para revisar apuntes y comentarlos", expone el divulgador.

¿Hay que tomarlos a mano?

Sobre cómo deben tomarse esos apuntes -a mano o con el ordenador- hay diversidad de opiniones. A ojos de Fernández, el problema de tomarlos en ordenador es que "es más fácil que transcribas". "Haciéndolo a mano es más difícil seguir el ritmo y te obliga a procesar mediante flechas, diagramas, abreviaturas, mapas mentales...", apunta el docente, quien añade también que con el ordenador hay más posibilidades de que desconectes en algún momento porque te ha llegado una notificación, lo que se reduce la concentración. Martínez, por su parte, añade que tomarlos a mano aporta, además, esa parte de trabajar la motricidad fina.

Sí hay un consenso bastante generalizado en que si quieres aprender algo necesitas procesarlo y que para aprender cosas complejas es importante escribirlas. "Escribirlo es una forma de apropiarse de lo que te están contando, es hacerlo tuyo, incluirlo a tu catálogo de modelos mentales", defiende Fernández, quien apunta que "no solo escribirlo, también darle organización gráfica como ponerlo en forma de diagramas".

Visiones a pie de aula

A pie de aula, una maestra de inglés de primaria coincide con las reflexiones de Martínez y Fernández. "Si lo puedes plasmar en un papel es que lo estás comprendiendo, algo relevante, ya que también estamos muy bajos en comprensión, tanto lectora como oral", reflexiona la maestra, quien defiende los apuntes como un apoyo de estudio, "ese sitio al que puedes ir a buscar la información que has estudiado".

"Mejoran la memoria a largo plazo: lo escribes y lo consolidas", opina la maestra, quien lamenta que se hayan dejado "un poco de lado". "Ahora pides al alumnado información sobre un tema y te traen un libro entero, o te traen cosas de Google copiadas y pegadas e impresas. Y yo, 'no, no, de lo que pone aquí, tú ¿qué entiendes y qué crees que es lo más importante? Subraya, extrae la información de ahí y ponla en unos apuntes…'", ejemplifica la docente de inglés.

¿A qué edad hay que introducirlos?

"En la toma de apuntes entra también saber esquematizar, algo que se ha perdido a edades tempranas, también porque todo va más tarde. Lo que antes se consolidaba en infantil ahora se ha pasado a ciclo inicial, lo de inicial se ha pasado a ciclo medio y así todo... Y esas técnicas de estudio se pueden introducir cuando hay una buena comprensión, una agilidad de lectura y unas bases buenas", pone sobre la mesa de maestra de inglés.