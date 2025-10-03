Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Un test semanal recopila en diez preguntas los hechos más relevantes de los últimos días
Redacción
La semana ha dejado numerosas noticias en el ámbito político, social, económico y cultural. Para repasar lo más destacado y medir cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas con las claves informativas de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de comprobar tu nivel de atención a la actualidad y repasar lo esencial antes de que empiece una nueva semana de noticias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- Las nuevas arrocerías de la Malva-rosa: 'Mucho cristal', más comensales y terraza en altura con vistas al Mediterráneo
- Quevedo cancela su concierto en el Roig Arena
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado hallado en Oliva pertenece a Bea y no descarta una caída accidental
- El edificio de La Torre comprado por València se llena de apartamentos turísticos
- Miguel Zorío denuncia ante LaLiga que el Valencia CF duplicó y vendió las dos entradas de su pase y el de su mujer
- Vecinos de la Lonja del Cabanyal: 'No van a echarnos de nuestras casas, no somos okupas
- La Guardia Civil sospecha que el cuerpo calcinado de una mujer hallado en Oliva pertenece a Bea