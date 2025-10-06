Marta Lozano anuncia que está embarazada

Buenas noticias para la familia Remohi Lozano. La conocida influencer valenciana Marta Lozano ha compartido en sus redes sociales que va a ser mamá por segunda vez. Con un emotivo vídeo en el que se ve a Loren, su primer hijo fruto de su relación con Lorenzo Remohi, golpeando su tripa saludando a su futuro hermanito o hermanita, la celebrity ha compartido la noticia con su millón de seguidores. "El amor se multiplica", ha escrito junto al vídeo, grabado en familia en la playa.

Cientos de mensajes en menos de 15 minutos

El post de Lozano ha corrido como la pólvora y se cuentan en cientos los comentarios que ha recibido en menos de un cuarto de hora. Muchos rostros conocidos del mundo 'influencer' no han tardado en felicitar a la valenciana por su embarazo, algo que también han hecho muchos de sus fans anónimos.

Marta Lozano es una de las influencers más conocidas del momento. Se casó en Xàbia con su pareja, Lorenzo Remohí, en mayo de 2022. Un año más tarde, en octubre de 2023, anunció que esperaba a su primer hijo. El pequeño Loren nació el 16 de abril del pasado año. Nacida, crecida y asentada en València, fue mantenedora de la Fallera Mayor de 2024, María Estela Arlandis. Además, Lozano tiene una faceta de empresaria con su marca de cosméticos The Glow Filter.