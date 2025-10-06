Premios
Nobel de Medicina para los investigadores de la tolerancia inmune periférica
El Comité de Medicina y el Instituto Karolinska de Estocolmo reconocen a los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi
Los investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos en el campo la tolerancia inmune periférica, según ha anunciado este lunes la organización de los premios más prestigiosos del mundo.
(Información en elaboración)
Curiosidades del premio
- Desde 1901, el Nobel de Medicina se ha concedido 115 veces
- El premiado más longevo fue Peyton Rous, que lo recibió en 1966 con 87 años. Investigó el papel de los virus en la transmisión de ciertos tipos de cáncer
- El galardonado más joven fue Frederick Banting con 31 años en 1923. Fue uno de los descubridores dela insulina
- Nadie lo ha recibido más de una vez
