Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios

Nobel de Medicina para los investigadores de la tolerancia inmune periférica

El Comité de Medicina y el Instituto Karolinska de Estocolmo reconocen a los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi

Los ganadores del Nobel de Medicina 2025.

Los ganadores del Nobel de Medicina 2025. / Levante-EMV

Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

Los investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos en el campo la tolerancia inmune periférica, según ha anunciado este lunes la organización de los premios más prestigiosos del mundo.

(Información en elaboración)

Curiosidades del premio

  • Desde 1901, el Nobel de Medicina se ha concedido 115 veces
  • El premiado más longevo fue Peyton Rous, que lo recibió en 1966 con 87 años. Investigó el papel de los virus en la transmisión de ciertos tipos de cáncer
  • El galardonado más joven fue Frederick Banting con 31 años en 1923. Fue uno de los descubridores dela insulina
  • Nadie lo ha recibido más de una vez

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents