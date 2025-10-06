Premios
Nobel de Medicina para los investigadores de la tolerancia inmune periférica
El Comité de Medicina y el Instituto Karolinska de Estocolmo reconocen a los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi
EFE
Los investigadores Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi han sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos en el campo la tolerancia inmune periférica, según ha anunciado este lunes la organización de los premios más prestigiosos del mundo.
Los galardonados de este año identificaron los guardias de seguridad del sistema inmunitario, las células T reguladoras, que evitan que las células inmunitarias ataquen a nuestro propio organismo.
Los descubrimientos de los premiados sentaron las bases para un nuevo campo de investigación en la tolerancia periférica, lo que impulsó el desarrollo de tratamientos médicos para el cáncer y las enfermedades autoinmunes, que también puede conducir a trasplantes más exitosos.
Varios de estos tratamientos se encuentran actualmente en fase de ensayos clínicos.
Esperanza en la curación
La esperanza es poder tratar o curar enfermedades autoinmunes, proporcionar tratamientos más eficaces contra el cáncer y prevenir complicaciones graves tras los trasplantes de células madre.
Sakaguchi, descubrió en 1995 una nueva clase de células T, un hallazgo clave, ya que en esos momento muchos investigadores estaban convencidos de que la tolerancia inmunológica sólo se desarrollaba debido a la eliminación de células inmunitarias potencialmente dañinas en el timo, a través de un proceso denominado tolerancia central.
El científico demostró que el sistema inmunitario es más complejo y descubrió una clase de células inmunitarias hasta entonces desconocida, que protege al organismo de las enfermedades autoinmunes.
Brunkow y Ramsdel, obtuvieron conocimientos decisivos sobre el origen de las enfermedades autoinmunes, después de que en 2001 hicieran un descubrimiento clave, cuando explicaron por qué una cepa específica de ratones (denominada scurfy) es particularmente vulnerable a las enfermedades autoinmunes.
Ambos científicos descubrieron que los ratones presentaban una mutación en un gen al que llamaron Foxp3 y demostraron también que las mutaciones en el equivalente humano de este gen causan una grave enfermedad autoinmune, la IPEX.
Curiosidades del premio
- Desde 1901, el Nobel de Medicina se ha concedido 115 veces
- El premiado más longevo fue Peyton Rous, que lo recibió en 1966 con 87 años. Investigó el papel de los virus en la transmisión de ciertos tipos de cáncer
- El galardonado más joven fue Frederick Banting con 31 años en 1923. Fue uno de los descubridores dela insulina
- Nadie lo ha recibido más de una vez
