Resultados de la Primitiva del jueves 9 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 9 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 09, 11, 16, 27, 29 y 45. El número complementario es el 38 y el reintegro, el 1. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5105229, premiado con 1 millón de euros.

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

El Gobierno defiende que España cumple con la OTAN tanto como EEUU y se muestra tranquilo tras las palabras de Trump

Resultados de la Primitiva del jueves 9 de octubre de 2025

El PP exige a Bolaños que explique si la fiscal de Madrid dio a Begoña Gómez "pautas para que no la pillasen"

La Generalitat suspende las actividades de la Fiesta de la Hispanidad por la alerta de lluvia

Un Roig Arena al completo corea las canciones de Joaquín Sabina en el primero de sus tres conciertos en València

Sorteo Bonoloto del jueves 9 de octubre de 2025

Brillante festival taurino para homenajear al torero Víctor Manuel Blázquez en Bocairent
