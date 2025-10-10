La falta de radiólogos del Hospital Virgen del Rocío colapsa su plan de cribados: "El servicio de mamografías está saturado"

La crisis que han provocado los retrasos en el cribado de cáncer de mama ha puesto el foco en la gestión del Hospital Virgen del Rocío. Hace 24 horas, la Junta de Andalucía señalaba que el centro sevillano acumulaba casi el 90% de las incidencias en el cribado que se gestó en 2011. Sindicatos y profesionales apuntan a que la principal causa de este retraso se debe a una "saturación de mamografías" ante una "falta de radiólogos", especialmente aquellos especializados en cáncer de mama. El centro cuenta con 55 facultativos para cubrir un área de 564.399 personas. Es decir, hay un profesional por cada 10.261 usuarios que forman parte del área del hospital.

"Es imposible avisar a todas las pacientes con resultados dudosos porque no hay tantos radiólogos especialistas de cáncer de mama y aquí no están cubiertos los puestos", apuntan fuentes de UGT, sindicato que lleva meses recopilando datos extraoficiales sobre los retrasos en las pruebas diagnósticas. Uno de los principales problemas que achacan desde UGT y Sindicato Médico Andaluz (SMA), según el relato de los especialistas del propio hospital, es la falta de médicos y la ausencia de nuevas contrataciones que sean proporcionales a la cantidad de procedimientos nuevos que se están haciendo en los últimos años.

Tras el anuncio del plan de choque por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno, la gerente del Hospital ha mantenido una reunión ste jueves con representantes sindicales en la que les ha trasladado que ha iniciado los trámites para formalizar cinco contrataciones de radiólogos pero que no ha encontrado especialistas disponibles en la bolsa de empleo. Según fuentes sindicales, presentes en la reunión, también se ha autorizado la contratación de cinco técnicos, una enfermera, un auxiliar administrativo y un celador.

Falta de profesionales en Andalucía

La situación se agrava si los datos se extrapolan a Andalucía. Según el Registro Estatal de profesionales sanitarios que el Ministerio de Sanidad publicó en 2024, la autonomía cuenta con 625 radiólogos, solo por detrás de Madrid, con 809. Sin embargo, al analizar el número de profesionales por habitantes la cifra cae en picado teniendo en cuenta que la comunidad andaluza es la que cuenta con una mayor población en España. Por lo tanto, hay 7,2 radiólogos por 100.000 habitantes, una proporción de especialistas inferior a la media nacional, con 9,15 por 100.000 habitantes. Andalucía es, en consecuencia, la comunidad con menos radiólogos de España.

La Comisión Europea recomienda que haya 12,7 especialistas por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo, un radiólogo por cada 7.874 personas, una cifra muy inferior a la que ahora mismo gestiona el Hospital Virgen del Rocío. En este sentido, cabe tener en cuenta que, según la Europa, España es unos de los 16 países que además de no cumplir con la recomendación, tendrá un mayor número de jubilaciones en los próximos cinco años. Se espera que unos 500 radiólogos se retiren en el próximo lustro.

14.000 mamografías al año

Aunque todavía se desconoce la magnitud del problema en cifras, Salud informó hace una semana de su primera medida como plan de choque: llamar a 2.000 mujeres con resultados dudosos en sus mamografías -aquellos casos donde está el problema- y que, por lo tanto, podrían haberse visto afectadas por el protocolo. Cada año, solo en el Virgen del Rocío se realizan 13.700 mamografías, entre ellas las que forman parte del cribado.

Fuentes del Virgen del Rocío afirman que "las mamografías las analizan todos los radiólogos del hospital", es decir, el equipo formado por 55 profesionales y que "es muy difícil cuantificar cuántos forman parte de la unidad de cáncer de mama". Desde UGT aseguran que la cifra de profesionales especializados en esta rama ronda los cinco profesionales y que cada uno de ellos lleva a cabo "unas 20 mamografías al día". En principio, según fuentes consultadas, las mamografías las coordina el equipo de la Unidad de Mama que tiene asignadas en torno a cinco plazas. Aunque pueden colaborar el resto de radiólogos del hospital a los que se abona una cuantía pactada por prueba.

A modo de comparativa, para entender la situación del Virgen del Rocío con relación a otros hospitales, en el Hospital Virgen Macarena, un centro con una población de referencia de 485.587 usuarios, se realizan 15.487 mamografías al año, una cifra ligeramente superior a la del Virgen del Rocío a pesar de tener un equipo formado por 37 radiólogos, 18 especialistas menos.

120 radiólogos en el Virgen del Rocío

El plan de choque del gobierno de Moreno se centra también en el Hospital Virgen del Rocío, en sus unidades de Mama y de Radiología. De hecho, mientras el Gobierno andaluz explicaba públicamente este jueves su plan de choque, la ya exconsejera de Salud, Rocío Hernández, se reunía con el equipo técnico de este centro para determinar los próximos pasos a seguir.

El Gobierno andaluz va a centrar en este hospital de referencia para Sevilla una inversión de 12 millones de euros para ampliar su capacidad de forma que puedan realizarse en torno a 1.800 revisiones en dos meses, de todos los casos en los que no hay constancia de una información adecuada al paciente en tiempo y forma, a través de incrementos de turnos y horas extra los fines de semana.

Además, se ha anunciado la incorporación a la plantilla con 119 profesionales más. Entre ellos, 65 facultativos en radiodiagnóstico que se sumarían a los 55 ya en plantilla, por lo que el hospital pasará a tener 120 profesionales. Además, se sumarán 20 enfermeras, 18 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. La incorporación de esta plantilla, por lo tanto, supondría una transformación completa del Virgen del Rocío.

Sin cifras sobre las listas de espera de pruebas diagnósticas

Tal como sostienen fuentes del Sindicato Médico Andaluz, a la falta de personal médico en los hospitales se suma la "falta de transparencia" en la gestión de los datos que maneja el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Los datos sobre las listas de espera en las pruebas diagnósticas no están publicados y, por lo tanto, no es posible saber cuántas personas están esperando a recibir un diagnóstico.

A esto se añade la "inexistencia" de un sistema de alerta para los retrasos que se produzcan en las pruebas. "No se avisa a tiempo a la paciente porque el SAS no tiene un registro de pacientes en espera de pruebas de diagnósticas", apuntan desde el sindicato. "Si un paciente lleva esperando una colonoscopia un año, nadie lo sabe porque no hay un sistema de alerta con las pruebas diagnósticas, como sí lo hay con las listas de espera quirúrgicas o de primera consulta con el especialista", sostienen.