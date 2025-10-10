Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 10 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 10 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 07, 17, 20 y 21 y las estrellas 01 y 10.
El código del Millón ha sido el TPB50867.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- DIRECTO | La dana Alice en Valencia: La Aemet activa la alerta por fuertes lluvias y empiezan las cancelaciones del 9 d'Octubre
- La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunitat Valenciana
- La jueza de la dana investiga la denegación de Medio Ambiente de agentes para vigilar los barrancos el 29-O
- Alerta ante la posibilidad de que la dana Alice se bloquee y descargue en algún punto de la Comunitat Valenciana
- Testigos de la caída mortal de un joven en València: 'Estuvimos en vilo durante dos horas
- La Aemet pide 'extremar las precauciones' por la lluvia: lo peor está por llegar
- La derecha resiste un año después de la dana por el avance de Vox
- Un nuevo vídeo muestra que Mazón conocía las alertas hidrológicas a las 13.45 horas del 29-O