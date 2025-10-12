La dana ‘Alice’ se ceba con Ibiza y causa más inundaciones en toda la isla

Se hizo esperar, pero la dana ‘Alice’ finalmente descargó este sábado con violencia en Ibiza. Si la tormenta ‘Ex Gabrielle’, registrada el pasado 30 de septiembre, se cebó con Vila y provocó daños menos graves en Sant Josep y Santa Eulària; este nuevo fenómeno meteorológico alcanzó a toda la isla, anegando territorios a largo y ancho de su territorio. Lo más importante es que, igual que la anterior, no se cobró daños personales graves, al menos de acuerdo a la información oficial.

La cantidad de agua ha llevado a las autoridades a volver a activar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que partió a las diez de la noche rumbo a Ibiza para ponerse a trabajar desde su llegada, prevista para las cinco de la mañana de este domingo.

Operarios municipales trabajan para evacuar agua. | A.E.

Por su parte, el Govern puso en marcha la Situación Operativa 2, subiendo el nivel de alerta dentro del Plan Inunbal. Esta situación de prealerta se activa para reforzar las estructuras de seguimiento y control de fenómenos que puedan generar daños como un riesgo elevado de inundaciones.

Cola para coger un taxi en el puerto. | GUILLERMO SÁEZ

Rayos y mucha agua

Después de una noche del viernes al sábado con enorme aparato eléctrico, ya que se registraron más de 1.500 rayos entre Ibiza y Formentera, la mañana del sábado, con alerta naranja activada por parte del servicio de emergencias del Govern, amaneció tranquila. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente por la tarde, sobre todo durante una hora de furia, entre las cinco y las seis de la tarde, y se repitieron las imágenes desastrosas de la semana anterior.

De acuerdo a los datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología, la peor parte se la llevó el aeropuerto, ya que entre las doce de la noche y las seis de la tarde, cuando finalizó el episodio más intenso de lluvias, cayeron 89 litros por metro cuadrado. De hecho, se interrumpió el tráfico aéreo durante una hora y veinte minutos para limpiar la pista.

De este modo, a las autoridades no les quedó más remedio que volver a cortar la autovía del aeródromo debido a la inunducación, de nuevo, del túnel.

La segunda posición de este ranking pluvial fue para Formentera, donde en ese mismo periodo de 18 horas cayeron 79 litros por metro cuadrado. El agua complicó aún más la situación en la pitiusa menor, donde más de medio centenar de usuarios de la red eléctrica se quedaron sin suministro durante varias horas debido al rayo caído sobre un transformador.

En cuanto a los municipios ibicencos, la peor parte se la llevó Sant Antoni, donde se registraron 72 litros por metro cuadrado hasta las seis de la tarde. Sumados a los 51 litros del día anterior, alcanzó los 123 litros en poco más de un día y medio. En cuanto a Vila, el contador se fue a 47 litros, la quinta parte respecto a los 250 litros del fatídico 30 de septiembre, pero suficientes para volver a convertir el barrio de es Pratet en una pequeña Venecia.

El director de Emergencias del Govern, el ibicenco Pablo Gárriz, explicó en un audio enviado a última hora de la tarde que hubo un «primer pico» de la tormenta a las 15.30 horas que obligó a enviar una alerta temprana a los residentes en Formentera. Después se replicó en Ibiza y en puntos de Mallorca.

Ante esta situación, Vila también activó un dispositivo especial de emergencias e incorporó a 20 agentes de la Policía Local al turno ordinario para reforzar la vigilancia y la atención en las zonas más afectadas. Además, varias calles quedaron cortadas al tráfico.

El alcalde, Rafael Triguero, que visitó de nuevo la zona más afectada, es Pratet, subrayó que «todos los equipos municipales están desplegados por la ciudad, trabajando a pie de calle para evacuar el agua lo más rápido posible y restablecer la normalidad». Además, pidió «calma, colaboración y precaución» a la ciudadanía.