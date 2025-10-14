El evento de moda sostenible CLEC Fashion alza la voz contra el calentamiento global un año después de la dana

El festival de moda sostenible CLEC Fashion Festival alzará la voz contra el calentamiento global un año después de la dana que arrasó la provincia de València. Con la temática 'Parar el calentamiento global', el evento convertirá la sostenibilidad y la conciencia ambiental en el eje central de toda su programación.

El certamen celebrará su sexta los días 24 y 25 de octubre en l'Hemisfèric.

Esta edición adquiere un "significado especial" al celebrarse pocos días antes del primer aniversario de la dana que afectó gravemente a la provincia de Valencia, en un "fenómeno extremo directamente vinculado a la crisis climática global".

La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada desfilará como madrina y embajadora de los nuevos talentos de la industria de la moda, convirtiéndose en "referente e inspiración para las nuevas generaciones".

Junto a ella, Dolores Cortés, icono en moda baño, desfilará en ambas jornadas representando "la excelencia del diseño sostenible". El programa también contará con la participación de ilustradores con experiencia en la Semana de Alta Costura de París, que aportarán su visión artística única al evento.

CLEC Fashion Festival mantiene su concepto diferencial donde "por la mañana aprendemos moda, por la tarde la experimentamos y por la noche la celebramos".

La jornada arranca con el Elevator Pitch Morning, donde profesionales del sector compartirán charlas sobre la industria. Además, el sábado se celebrará la ponencia especial sobre 'Inundaciones naturales y su interpretación en diferentes culturas y medios creativos', conectando la reflexión artística con la realidad climática actual.

Por la tarde, será el turno de los desfiles colectivos sostenibles, en colaboración con las principales instituciones educativas en moda, diseño y arte, que "representan el compromiso del evento con la formación de nuevos talentos conscientes del impacto ambiental". La presencia de diseñadores emergentes junto a nombres consagrados "configura una propuesta que celebra tanto la tradición como la ruptura necesaria hacia un futuro sostenible, en el que la moda de autor se convierte en motor de cambio".

La noche culmina con los CLEC Superstar Awards y la gran novedad de esta edición: la primera Fashion Battle de la historia, una batalla de talento que revoluciona el concepto tradicional de pasarela combinando desfiles, votación del público en directo y actuaciones musicales en vivo con DJ Sessions acompañadas de videoartistas que crearán una experiencia inmersiva única.

El festival cuenta con el respaldo y apoyo de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y del Ayuntamiento de València, mediante la Delegación de Innovación y Turismo.