El Foro Económico Mundial señala las 10 tecnologías con más potencial para hacer frente al cambio climático

El cambio climático se ha convertido en el mayor desafío de nuestra era ya que, como señalan innumerables informes, ya está afectando a los ecosistemas de todo el planeta, a la vida de los seres vivos que lo habitan y al bienestar global. El Foro Económico Mundial y la editorial científica 'Frontiers' han publicado el primer informe '10 Emerging Technology Solutions for Planetary Health', que identifica las diez innovaciones tecnológicas con mayor potencial para mitigar el caos climático, restaurar ecosistemas y reforzar la resiliencia global ante un escenarios de cada vez más extremos climáticos y desastres naturales. "Las urgencias del cambio climático son evidentes, pero lo que no siempre se ve son las tecnologías que ya existen y cómo pueden aplicarse de nuevas maneras para ofrecer soluciones", argumenta Jeremy Jurgens, director general del Foro Económico Mundial, tras la presentación de este informe.

Las diez tecnologías destacadas por el análisis son incluyen un amplio abanico de herramientas que ya están siendo utilizadas por algunas empresas y que, de extenderse, podrían tener un "gran potencial transformador". Entre estas destaca la fermentación de precisión, que permite producir proteínas sin recurrir a la ganadería; el amoníaco verde, base para fertilizantes sin carbono; la revalorización de residuos alimentarios, que convierte desperdicios en nuevos recursos; la captura y aprovechamiento del metano, que transforma un potente gas de efecto invernadero en energía útil; el hormigón verde, que reduce la huella del cemento mediante materiales reciclados y captura de CO₂; la carga bidireccional de nueva generación, que convierte los vehículos eléctricos en baterías para la red.

La investigación también habla de la importancia de la observación terrestre en tiempo real, que monitoriza el planeta mediante satélites y técnicas de inteligencia artificial y que proporciona información clave para actuar en momentos de emergencia como, por ejemplo, tras un terremoto o unas inundaciones extremas; la energía geotérmica modular, una fuente limpia adaptable a cualquier entorno; la desalinización regenerativa, que produce agua dulce sin impacto ambiental; y la convergencia tecnológica para la salud del suelo, que combina sensores, biología y datos para restaurar la fertilidad y el almacenamiento de carbono. "Juntas, estas tecnologías ofrecen un camino hacia sistemas más sostenibles en energía, alimentación, agua e infraestructuras", sostiene el informe.

Aplicaciones reales

Según argumenta el informe, estas tecnologías ya están en el mercado y, aunque aún se utilizan a pequeña escala, ya han demostrado su potencial transformador. En el sector alimentario, por ejemplo, ya hay empresas que utilizan la fermentación de precisión para producir proteínas y grasas sin necesidad de animales, reduciendo así las emisiones y el uso de tierras agrícolas. También hay compañías que están llevando a cabo proyectos de amoníaco verde para generar fertilizantes a partir de hidrógeno producido con energías renovables, lo cual les permite sustituir el gas natural por fuentes limpias. En esta misma línea, el análisis señala una expansión de las plantas de revalorización automatizada de residuos alimentarios en las que, por ejemplo, se aplican técnicas de inteligencia artificial para clasificar, transformar y reaprovechar los excedentes, convirtiendo lo que antes era desperdicio en biogás, compost o ingredientes reutilizables.

En el ámbito energético y ambiental, las aplicaciones de estas tecnologías son igualmente prometedoras. El análisis señala que ya existen proyectos pioneros de sistemas de carga bidireccional que permiten que los vehículos eléctricos devuelvan electricidad a la red, ayudando así a equilibrar la demanda energética. El hormigón verde comienza a usarse en proyectos de construcción sostenible, incorporando materiales reciclados y técnicas de captura de carbono. Las iniciativas de desalinización regenerativa logran producir agua potable con un consumo energético menor y sin generar residuos salinos. También hay proyectos que utilizan la tecnología para mejorar la salud del suelo, integrando sensores y modelos digitales para optimizar el riego y la fertilización, restaurar la biodiversidad subterránea y aumentar la capacidad del suelo para almacenar carbono.

El informe, respaldado por un centenar de científicos internacionales, insiste en que ninguna de estas innovaciones por sí sola puede resolver la crisis ambiental, pero juntas pueden redefinir el camino para crear. "Estas tecnologías emergentes ofrecen nuevas formas de transformar la economía dentro del espacio seguro del planeta", sostiene Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, quien destaca la importancia de potenciar "desde los avances en la energía limpia hasta las innovaciones en agricultura o restauración de ecosistemas". En la misma línea, Frederick Fenter, director editorial de Frontiers, recalca que "si bien ninguna tecnología es la solución milagrosa por sí sola, juntas pueden ayudarnos a cambiar la dirección hacia un planeta más saludable y un futuro más sostenible para todos".