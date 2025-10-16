La familia de Diane Keaton revela la causa de su muerte

La actriz estadounidense Diane Keaton murió el pasado 11 de octubre a los 79 años como consecuencia de una neumonía, según ha informado su familia a la revista People.

En el momento en el que se anunció su fallecimiento no se comunicó ni el lugar ni los motivos y los familiares pidieron en un primer momento privacidad.

Diane Keaton y Woody Allen. / Levante-EMV

Comunicado de la familia

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía", apunta el comunicado difundido ahora y enviado a People, la primera que informó de su muerte, que se produjo en California.

Una fuente explicó a People el 11 de octubre que su salud se había deteriorado rápidamente y que en sus últimos meses había estado rodeada de sus familiares más cercanos, que habían querido mantener en privado la situación. Incluso amigos de larga data, según la misma, no estaban del todo al corriente de lo que pasaba.

Diane Keaton, en la vida real y en sus películas. / ZUMA vía Europa Press / ZUMA vía Europa Press

Las causas que le apasionaban

La familia aprovechó el comunicado para abogar por causas que le apasionaban.

"Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella", dijo esa nota.

Diane Keaton, en la vida real y en sus películas. / ERIC CHARBONNEAU / AP

Su biografía

Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo, que se inició con 'Lovers and Other Strangers' ('Amantes y otros extraños') en 1970.

Un Óscar a mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un BAFTA respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzó la fama mundial con la saga 'The Godfather' ('El padrino'), cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974, y con 'Annie Hall' (1977), dirigida por Woody Allen, que le valió la estatuilla dorada.

'Manhattan' (1979), 'Reds' ('Rojos', 1981), 'Shoot the Moon' ('Después del amor', 1982), 'Marvin's Room' ('La habitación de Marvin', 1996) o 'Something's Gotta Give' ('Cuando menos te lo esperas', 2003) son otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que aparece Keaton.