Baliza V16: ¿Qué vehículos deben llevarla y qué multas te pueden poner si no la llevas?

De cara al próximo año habrá nuevos cambios en los dispositivos de señalización obligatoria que todos debemos llevar en el coche. En 2021, la Dirección General de Tráfico (DGT), autorizó el uso de estos nuevos dispositivos que van a sustituir a los triángulos de emergencia. El objetivo del Gobierno es que las nuevas luces V16 pasen a ser obligatorias a partir del 1 de enero de 2026 y no llevarlas conllevará una multa. Las sanciones a las que están expuestos los conductos serán de unos 200 euros.

Señales V16: qué es y cómo se utiliza la luz rotativa de emergencia Help Flash / NEOMotor

¿Qué son estos dispositivos V16?

Esta nueva lámpara es un dispositivo luminoso de preseñalización de peligro que se coloca sobre el techo del vehículo de forma magnética. Se adhiere sin esfuerzo a la chapa de la carrocería del coche. A diferencia de los triángulos, la señal genera una luz de color amarillo visible a un kilómetro de distancia y la señal se automáticamente cuando entre en contacto con la chapa del techo. Además de mejorar la señalización al incorporar iluminación, este nuevo dispositivo también mejora la seguridad de los ocupante del vehículo averiado ya que no será necesario bajarse del coche cuando este tenga una avería durante algún trayecto.

¿Qué vehículos deben llevarla?

La DGT ha informado que estos dispositivos tienen un objetivo claro y es el de reducir la cifra de atropellos que se producen cuando un conductor sufre una avería o incidente en la carretera, ya que tiene que caminar varios metros por el arcén para poder colocar el triángulo. En este caso el dispositivo de emergencia V16 se colocará en el techo del vehículo para que pueda ser visto a varios metros de distancia.

Esta normativa se aplicará a todos los turismos, vehículos mixtos, autobuses y automóviles destinados al transporte de mercancías. Estos serán los únicos vehículos que estarán obligados a llevar estas luces de emergencia a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué vehículos quedán exentos de llevar estos dispositivos?

No todos los vehículos deben llevar estas luces de emergencia V16. Las motocicletas, ciclomotores y vehículos de maquinaria agrícola y de obras quedan fuera de esta normativa, ya que debido a sus dimensiones, estructura o tamaño no tienen una instalación segura, por lo que seguirán usando los otros sistemas de señalización ajustados a sus características. También están exentos los descapotables con lona.

Comenzará a ser obligatoria en 2026

El número de atropellos que se producen en las carreteras españolas es muy alarmante desde hace años. Un porcentaje elevado de estos atropellos se produce cuando los usuarios bajan del coche para colocar los triángulos de emergencia, obligatorios por ley desde 1999. Por ello, tal como se aprecia en el Decreto, con tal de reducir el número de atropellos en las vías públicas, el Ministerio de Interior obligará a todos los conductores/as a utilizar la luz de emergencia para el coche, conocida formalmente como luz de emergencia V16, a partir del 2026.

Luz V16: Así es como debes usarla según la DGT / Levante-EMV

Señal de emergencia V16.

Geolocalización incluida en la luz de emergencia

Como novedad, el ministerio ha decidido también que estos nuevos dispositivos cuenten con un sistema de geolocalización por satélite. El aparato avisará de su activación, desactivación y geoposicionamiento a la nube de la DGT 3.0, por lo que la información de nuestro coche llegará rápidamente al resto de vehículos que estén conectados.

Vídeo: cómo colocar los triángulos de emergencia de forma segura / NEOMotor

Triángulo de señalación en carretera.