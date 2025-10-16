Los patinetes eléctricos deberán contar con un seguro obligatorio a partir de 2026

Una reforma en la normativa de los seguros de automóviles pone en el mismo nivel a los patinetes con los vehículos a motor. La reforma entró en vigor en julio de 2025 y la Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja para preparar un registro obligatorio para los vehículos de movilidad personal (VMP), que debe estar listo antes del 2 de enero de 2026. Además, se han incluido unas nuevas obligaciones para permitir la circulación de estos vehículos.

El auge de los VMP

En los últimos años, el uso de patinetes y otros vehículos de movilidad personal ha crecido exponencialmente. Algunas asociaciones estiman que hay unos cinco millones de patinetes eléctricos en España. Este dato, sumado al aumento en el número de siniestros de estos vehículos, provocaron que se crease una normativa que obligue a los compradores a contratar una póliza de responsabilidad civil.

Novedades en la regulación de los patinetes eléctricos

Para poder definir a los patinetes en esta nueva normativa, se ha creado un nuevo concepto incluido en ella: Vehículo personal ligero. En él entran todos los que reúnan las siguientes características entre otras: Estar dotado de una única plaza, que esté motorizado y que su velocidad máxima de fabricación sea de entre 6 y 24 km/h en caso de pesar menos de 25kg y de entre 6 y 14 km/h si los supera.

Las nuevas obligaciones

La ley a partir de ahora obligará a que se tengan que obtener certificados de circulación, que se incluya en VMP en el registro de la DGT, que el vehículo lleve una etiqueta identificativa con el número de inscripción y la necesidad de estar respaldados por una póliza que cubra los daños a terceros en caso de sufrir un accidente.