El cónsul general de Corea visita Levante-EMV

El cónsul general de la República de Corea en Barcelona, Young-Hyo Park, ha visitado la redacción de Levante-EMV en València, donde mantuvo un encuentro con el director, Joan-Carles Martí. Park, cuya jurisdicción como cónsul general abarca Cataluña, Comunitat Valenciana e Islas Baleares, abordó los lazos existentes entre Corea del Sur y la Comunitat Valenciana, así como la futura colaboración con empresas valencianas en ámbitos como la tecnología, la innovación y la cooperación cultural.

La visita del cónsul Young-Hyo Park a Levante-EMV se enmarca dentro de una agenda diplomática que busca intensificar la presencia coreana en España y estrechar las relaciones con los medios de comunicación para favorecer el conocimiento recíproco y la promoción de la imagen de Corea del Sur en esta parte del Mediterráneo.