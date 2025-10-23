Citan a Juana Rivas y su hijo mayor en el juicio contra Francesco Arcuri por maltrato a sus vástagos

La española Juana Rivas y su hijo mayor han sido citados a declarar el 26 de febrero en el proceso en Italia en el que su expareja y padre, respectivamente, el italiano Francesco Arcuri, está acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, según fijó este jueves el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia)

En esta segunda vista del juicio, el Tribunal fijó la próxima audiencia para el 26 de febrero, en la que la española y su hijo mayor deberán prestar declaración.

Ambos lo harán como testigos, dado que, según confirmó a EFE el abogado de la defensa, Fabio Cannas, "son personas perjudicadas".

"(Rivas) confirmará todo el contenido de la denuncia, de la querella, y quizá hará una reconstrucción detallada que permita entender que efectivamente el hijo (menor) sufrió las violencias, porque hay certificados médicos, fotografías", agregó el letrado.

Para Cannas, es "importante que ella reconstruya los hechos, que realice una reconstrucción precisa". Por el momento, no ha sido citado el hijo menor de ambos, de 11 años.

Arcuri, a la salida de la audiencia, aseguró a EFE que está tranquilo, ya que "hasta el momento" la justicia "siempre" le ha dado "la razón".

"Es una oportunidad para aclarar todo, para aclarar las falsas acusaciones", manifestó.

Además de esa fecha, el magistrado fijó para marzo las pruebas testimoniales de la Fiscalía y de la defensa.

En la sesión de hoy, el magistrado rechazó la solicitud de la defensa para el nombramiento de un tutor para el hijo menor, cuestión que ya había provocado el aplazamiento del juicio el pasado mes de septiembre.

"El juez consideró, porque lo dijo expresamente, que, tratándose de un procedimiento todavía embrionario (...) no hay una verificación que permita establecer una situación de perjuicio o de incompatibilidad por parte del progenitor en la representación del hijo menor", explicó el abogado de Rivas.

Por su parte, la defensa explicó que, por el momento, el hijo menor está representado por el abogado elegido por Rivas, decisión que calificaron de "elección no apropiada".

"Pero por ahora el juez ha dicho que está bien, y que si durante el proceso surgiera efectivamente un conflicto, no dudaría en nombrar un 'curatore speciale', como se llama", añadió el letrado de Arcuri, Enrico Marcello.

En el escrito del Fiscalía se acusa a Arcuri de decirle a sus hijos "que eran gusanos repugnantes como su madre, que no valían nada, llamándolos hijos de puta, gilipollas, imbéciles y otros epítetos similares".

La defensa del italiano había solicitado en la vista preliminar el sobreseimiento del caso para dar por finalizado este proceso, argumentando que las declaraciones de los hijos presentadas por Rivas son "unilaterales" y carecen de fiabilidad, pero el juez consideró que "no concurren las condiciones" para ello y envió a Arcuri a juicio.

Este caso es independiente del que se está llevando a cabo en Granada, por el cual Arcuri acusa a su expareja de un delito de sustracción de menores por incumplir la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero para que el menor de sus dos hijos regresase a casa con él tras unas vacaciones en España.

El pasado 25 de julio, Juana Rivas entregó por orden judicial a su hijo menor, de 11 años, a su padre, quien tiene la custodia, tras permanecer siete meses en España y después de que la justicia española desestimase el último recurso de la española para retrasar la entrega

Un día antes, la Audiencia de Granada ordenó investigar a Rivas por posible sustracción de menores, delito por el que ya fue condenada en 2018 y parcialmente indultada en 2021 por el Gobierno, y por el que deberá declarar el próximo 30 de octubre.

Este largo periplo judicial se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos del presunto maltrato de Arcuri. En aquel entonces sus hijos tenían 11 y 3 años; hoy el mayor de ellos, Gabriel, ya tiene 19.