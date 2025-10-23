Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fiscalía de Andalucía abre una investigación sobre las denuncias por el cribado del cáncer de mama

El Ministerio Público reclama a la Consejería de Salud un informe de los hechos, medidas para la reparación y prevención de hechos futuros a raíz de la denuncia presentada por el Defensor del Paciente

Una mujer se somete a una mamografía.

Una mujer se somete a una mamografía. / EP

P. G.

Sevilla

La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía está investigando qué ocurre con los cribados de cáncer de mama. Así lo ha informado en un comunicado en el que ha emitido un decreto para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un defectuoso funcionamiento o aplicación del proceso asistencial integrado del cáncer de mama.

Ha remitido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía copia de las denuncias presentadas hasta ahora para que informe sobre los hechos, las medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas y sobre la prevención de hechos futuros similares.

Las denuncias presentadas sobre estos hechos han sido de la Asociación del Defensor del Paciente, que ha ido ampliado con con varios casos particulares de afectadas, por Adelante Andalucía e IU-Convocatoria por Andalucía.

El anuncio de la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público se ha conocido apenas unos minutos después de que haya terminado en el Parlamento de Andalucía la sesión de control al presidente del Gobierno, monopolizada por la polémica por la crisis del cribado de cáncer, y apenas 12 horas después de un debate monográfico sobre la situación sanitaria en Andalucía. Los grupos de la oposición, a derecha a izquieda, insisten en reclamar al Gobierno de la Junta que informen sobre qué ha pasado, por qué ha pasado, cuántas mujeres afectadas hay, de cuántas provincias, de qué hospitales, qué medidas se van a adoptar.

