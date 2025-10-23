Macarena García, Blanca Padilla, Tana Rivera, Sandra Gago, Lourdes Montes, Helene Svedin brillan en Rabat Magnificent

RABAT ha celebrado en su emblemática boutique de Madrid su encuentro más esperado, RABAT Magnificent. Una velada de ensueño alrededor de una mágica selección de piezas RABAT Red Carpet, creadas artesanalmente con diamantes naturales y trabajadas con la precisión de los expertos artesanos joyeros.

Durante el encuentro, la familia RABAT ha estado acompañada de las amigas de la firma en una íntima cena. Han formado parte de esta cita única luciendo algunas de las joyas más icónicas de las colecciones RABAT Tana Rivera, Sandra Gago, Blanca Padilla, Lourdes Montes, Macarena García, Helene, Martina y Daniela Svedin, Marta Pombo, Lucía Rivera, Blanca Romero, Ana Cristina Portillo y Alejandra Capetillo, entre otras invitadas. También han disfrutado de esta noche única Celine Van Heel, Belén Écija y Luna Lionne, junto con creadores de contenido reconocidos como Alexandra Pereira, Gemma Pinto, Grace Villarreal, Rocío Laffón, Marta Oria, Luis Zamalloa y Melissa Villarreal.

Lourdes Montes. / RABAT

Tana Rivera ha brillado con collar, pulsera y anillo RABAT Diamonds en oro blanco, piezas protagonizadas por los más exquisitos diamantes naturales creadas para dar vida a joyas capaces de capturar la máxima luminosidad. Por su parte, Lourdes Montes ha completado su estilismo con pendientes, collar, pulsera y anillo multitalla RABAT Red Carpet en oro blanco. Una propuesta a la altura de este encuentro tan especial que ha realzado la belleza natural de la diseñadora, acompañándola en una noche llena de momentos inolvidables.

Blanca Padilla / RABAT

La modelo Blanca Padilla ha brillado en la alfombra roja de RABAT Magnificent con pendientes, collar, pulsera y anillo multitalla en oro blanco de RABAT Red Carpet, una espectacular selección de alta joyería que aportó sofisticación a su look. Mientras que Sandra Gago apostó por pendientes earcuff multitalla, collar y pulseras en oro blanco de RABAT Diamonds, una elegante selección de piezas atemporales en las que la belleza y el cuidado a los detalles se entrelazan. Piezas que representan el legado y la excelencia artesanal de RABAT con el diamante como protagonista, haciendo brillar con luz propia a las amigas de la firma en esta noche tan especial.

Sandra Gago. / RABAT

El resto de las invitadas optaron también por joyas RABAT Red Carpet, RABAT Diamonds y RABAT Black & White, que tienen a los diamantes como representantes principales y reflejan en cada una de sus piezas la maestría, pureza y belleza atemporal que caracteriza a la firma de joyas, en la que cada diseño y cada engaste son una declaración de respeto por la piedra preciosa.

Para poner el broche de oro a RABAT Magnificent, la DJ Inés Bilbao conquistó a los invitados con un set lleno de emoción, poniendo ritmo y elegancia a una noche inolvidable. La artista acompañó a los amigos de la firma en una íntima y mágica cena de la mano de la familia RABAT.