Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Nuestro test semanal recopila en diez preguntas algunos de los hechos más destacados de los últimos días para medir cuánto sigues la actualidad
Redacción
Cada semana deja titulares que marcan la conversación pública: decisiones políticas, sucesos, avances económicos o historias que se hacen virales. Si quieres repasar lo esencial y poner a prueba tu memoria informativa, participa en nuestro test de actualidad. Diez preguntas rápidas para comprobar si estás al día antes de que empiece una nueva semana de noticias.
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Argüeso, exsecretario autonómico, se revuelve contra la Generalitat y el director general de Medio Natural por 'no tener diligencia' el día de la dana
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- De antigua nave abandonada a boutique gastronómica en Torrent
- Luz verde para construir dos torres para uso hotelero y oficinas junto al Nuevo Mestalla
- El cantante de Zoo regresa para denunciar la gestión de la dana
- Antonio Tejero sigue en estado crítico en un hospital privado de Valencia
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna