Crisis Salud
Una marea rosa toma Sevilla por la sanidad pública: "Nuestra política es vivir"
Una marea rosa de 30.000 personas se han concentrado por los retrasos del cribado del cáncer de mama
Victoria Flores
No cabe nadie en la explanada frente al Palacio de San Telmo. Una marea rosa, formada por alrededor de 30.000 personas y encabezadas por mujeres ha tomado este domingo el centro de Sevilla para reclamar soluciones ante la crisis sanitaria desatada tope las incidencias y los retrasos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía.
Esta no es la primera manifestación que convocan las afectadas. Ya el pasado 8 de noviembre, miles de personas se concentraron ante la puerta del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Personas de distintas ideologías, edades y realidades sociales se dieron cita en la Avenida de la Constitución de Sevilla para reclarmar acciones al Gobierno andaluz. Apenas un rato después, la hasta entonces consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, presentó su dimisión. Las movilizaciones se han replicado por toda Andalucía desde entonces.
