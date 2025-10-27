30 voces narran cómo vivieron hora a hora la catástrofe de la dana de Valencia en el podcast documental 'Un día normal'

El podcast documental Un día normal reconstruye de forma cronológica y coral lo ocurrido desde la mañana del 29 de octubre, el día de la DANA de Valencia, hasta los días posteriores, a través de treinta testimonios reales. Vecinos, voluntarios, víctimas, bomberos, policías, periodistas, sanitarios, psicólogos, responsables políticos, empresarios, ONG… dan forma a un relato continuo, que avanza casi en tiempo real, para ofrecer una visión muy próxima de los días que transformaron la provincia de Valencia.

Más que un reportaje, Un día normal se presenta como una experiencia colectiva en la que decenas de voces reconstruyen, paso a paso, el desarrollo de un mismo acontecimiento desde perspectivas distintas. A través de un cuidado montaje y una mirada coral, el proyecto ofrece un retrato amplio y preciso de la provincia de Valencia, articulado a partir de los testimonios de más de catorce localidades afectadas.

“Este proyecto nació como un acto de memoria y compromiso” explica Dei Arroyo, director del documental. “No queríamos explicar lo que pasó, sino hacer que el oyente lo experimentara. La estructura busca que te metas dentro de la historia, que empatices con los testimonios casi como si estuvieras allí, para que el oyente entienda lo difícil y extremo que fue vivirlo”.

A lo largo de 16 episodios, cada voz reconstruye la cronología del desastre desde su lugar. Historias vividas en primera persona junto a las que se va avanzando, y que reflejan el paso de la confusión inicial al esfuerzo colectivo, las secuelas psicológicas y la reflexión sobre lo que ha cambiado un año después, reflejado en un último episodio, que se grabará durante los días posteriores al aniversario.

“Destacar unos testimonios sobre otros sería contradecir la esencia misma del documental: mostrar cómo un acontecimiento de esta magnitud solo puede comprenderse a través de la suma de todas las experiencias. No se trata de historias individuales, por valiosas que sean, sino de un relato colectivo que cobra todo el sentido al ser escuchado en su conjunto”, concluye Arroyo.

Un día normal ya puede escucharse en todas las plataformas de podcasting y en YouTube. El estreno incluye un episodio introductorio y los dos primeros capítulos que sirven de entrada a una mirada humana y cercana sobre una de las mayores tragedias recientes en España.

Sobre Un día normal

Un día normal es una serie documental sonora creada y dirigida por Dei Arroyo, comunicador y creativo especializado en branded content, autor de los podcasts con C de copy y Vivir de (Esto). Producido por Obvio y Raro, estudio creativo de contenido y proyectos narrativos, con Adrián Fernández, como técnico de sonido, y Antonio Gamboa como diseñador gráfico.

Spotify: https://open.spotify.com/show/78AND4SJQGNOxju16oKzlB?si=92fda89fb2cf4ea9

YouTube: https://www.youtube.com/@UnDiaNormal29

Otras plataformas: https://pod.link/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNjc3NjI2NC9lcGlzb2Rlcy9mZWVk