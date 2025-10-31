CENTENARIOS
El extremeño Jesús Redondo Bermejo se convierte en el hombre más longevo de España con 110 años
Natural de Cañaveral es ya el 'Abuelo de España' tras la validación de LongeviQuest Supercentenarios
Jesús Redondo Bermejo, natural de Cañaveral, en Cáceres, se ha alzado con el título de el Hombre Más Longevo de España a la venerable edad de 110 años y 149 días. El logro se hizo oficial este miércoles, 29 de octubre de 2025, tras el fallecimiento de Luis G. Carrasco-Muñoz Pérez de Madrid, quien ostentaba el récord con 111 años.
Jesús, nacido el 2 de junio de 1915, reside actualmente en la residencia 'El Cuartillo' de Cáceres, donde ha conseguido este hito que lo sitúa no solo en la cima de la longevidad masculina en el país, sino también entre los más ancianos a nivel mundial, tal y como ha informado la asociación 'Extremeños Centenarios'.
Una vida de títulos
Este no es el primer reconocimiento para Jesús. Anteriormente, el 8 de marzo de 2023, ya se había convertido en el 'Abuelo de Extremadura' a sus 107 años y 279 días, tras la pérdida de Don Felipe Sánchez Acosta de Calzadilla.
El título de 'Abuelo de España' regresa a la región, que ya lo ostentó con el célebre Francisco Núñez Olivera, conocido como 'Marchena', natural de la localidad pacense de Bienvenida, quien vivió hasta los 113 años y 47 días (1904-2018), siendo en su momento el hombre más anciano del mundo.
Reconocimiento
La confirmación de la edad y el récord ha sido posible gracias a la labor de LongeviQuest Supercentenarios, la organización dedicada a la validación de edades extremas. La asociación 'Extremeños Centenarios' quiso honrar este logro con un emotivo homenaje a Bermejo, haciéndole entrega de un ramo de flores y una placa conmemorativa.
Actualmente, los logros alcanzados por Jesús Redondo Bermejo son los siguientes:
- 1° Varón vivo más anciano de Extremadura.
- 1° Varón vivo más anciano de España.
- 2° Varón más anciano de la historia de Extremadura.
- 18° Varón más longevo del Mundo.
La noticia llena de orgullo a Cañaveral y a toda Extremadura, celebrando la extraordinaria longevidad de Bermejo, que representa un hito de vitalidad para toda España.
