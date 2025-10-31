Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 31 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del miércoles 31 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 05, 14, 38, 43 y 45 y las estrellas 07 y 11.
El código del Millón ha sido el TVJ93046.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Mazón anuncia una comparecencia pero descarta dimitir
- Vuelos baratos a Italia: Volotea unirá Valencia con una joya histórica italiana
- Conmoción en Torrent por la muerte de Susana Andreu
- La conductora superviviente del accidente de Gandia da positivo en el control de drogas
- Muere una joven al caer su coche al mar en el puerto de Gandia
- Cooperativas a Mazón: 'Nosotros sí sabemos dónde estábamos el día de la dana