Región de Murcia: Ante el reto de convivir con una migración en la diana

El Producto Interior Bruto (PIB) de la Región de Murcia creció en 2024 un 4,5%, más que ninguna otra comunidad española. El dato, del INE, se conoció el 30 de septiembre. “Crecemos como nadie y a buen ritmo. Los datos lo avalan”, señaló el presidente autonómico, Fernando López Miras.

Sin olvidar que Murcia cuenta con el cuarto PIB per cápita más bajo de las 17 comunidades, su economía muestra cada vez más fuerza. Esta realidad no se entiende sin el impulso que supone la mano de obra extranjera, puesto que más del 15% de la población de esta región es inmigrante y llega atraída por las oportunidades que les ofrece, sobre todo, el sector primario.

De hecho, Murcia es la provincia con más extranjeros trabajando en el campo y, por comunidades, la Región, con 41.432 afiliados, se sitúa en segundo lugar por detrás de Andalucía, con 64.149, y por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En una década, esta comunidad ha ganado más de treinta mil cotizantes extranjeros, según datos del Ministerio de Seguridad Social.

Sin embargo, la gran cantidad de mano de obra de fuera necesita de una convivencia con la población autóctona que se está viendo turbada en los últimos años por culpa del discurso de extrema derecha, cada vez más asimilado en la Región de Murcia desde que Vox entró en el Parlamento autonómico en 2019.

La agresión el pasado mes de julio a un anciano a manos de un migrante en Torre Pacheco dio lugar a una semana de violencia racista que no se había visto nunca en esta tierra. Un mes después, Jumilla prohibía el uso de instalaciones deportivas para otros fines, como la celebración del Ramadán, que era para lo que las usaba la población musulmana hasta entonces.

El Gobierno regional tendrá que poner coto a las medidas restrictivas con la población extranjera si no quiere que esta termine por migrar a otros destinos. Su economía le va en ello.

Los clásicos problemas

La falta de agua sigue siendo una gran preocupación para una tierra que se hace llamar ‘la huerta de Europa’. El Ministerio para la Transición Ecológica planea dejar casi a la mitad los trasvases para el regadío del Levante en 2027. Según un estudio de PwC, la contribución de las actividades agrícolas vinculadas al acueducto asciende hasta los 3.912 millones de euros en 2024, lo que representa el 0,25% del PIB nacional, y genera más de 102.894 empleos equivalentes a tiempo completo, el 0,48% del total en España. Los regantes consideran que el recorte del Tajo-Segura tendrá consecuencias devastadoras.

Por otra parte, Murcia recibe 1.600 millones menos que otras comunidades autónomas uniprovinciales como Cantabria. La reforma del Sistema de Financiación Autonómica es otro de los principales caballos de batalla del Ejecutivo murciano y cada vez parece más lejana la solución de que el Gobierno de España se decida por negociar de una vez un modelo de financiación que caducó hace una década.

Un agricultor con un tractor preparado para asistir a una protesta en Madrid por el recorte del Trasvase Tajo-Segura / IVAN URQUIZAR

Oportunidad en la defensa

El nuevo escenario internacional, más bélico, puede suponer una gran oportunidad para el desarrollo de la industria de defensa en la Región de Murcia, ya desarrollada en la Comarca de Cartagena. A través del Programa Caetra se está promoviendo la innovación, el emprendimiento tecnológico, la cooperación internacional y la transferencia de tecnologías de doble uso (civil y militar), beneficiándose de la cofinanciación de los fondos europeos. Más de 130 empresas se han sumado a este proyecto, lo que les ha permitido crecer y trabajar con organismos internacionales como la OTAN.