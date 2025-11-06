Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hija de Paco Roig lo cuenta todo en '¡Hola!'

Emma Roig en una imagen de archivo

Emma Roig en una imagen de archivo / forbes españa

Redacción Levante-EMV

Emma Roig, hija del expresidente del Valencia CF Paco Roig y sobrina del empresario Juan Roig, copa las doce primeras páginas de la revista Hola. En el reportaje, sobre todo gráfico, habla de su pasión por el interiorismo y el mundo creativo y confiesa que desea "haber heredado la persistencia y la disciplina de saber sacar ideas adelante" de la vertiente empresaria de su familia

Roig, periodista, apasionada del arte y embajadora de Christie’, confiesa que su familia le ha trasmitido la importancia de " trabajar y trabajar duro" y desvela que, de adolescente, su padre le puso a trabajar los sábados en Mercadona "para que aprendiera de la vida·". Mis padres me enseñaron que tener sentido del propósito es fundamental y que no hay que rendirse mientras a uno le quede una gota de fuerza..

Roig ha publicado el libro «Inside Ibiza», en el que retrata interiores y casas privadas de la isla

