La hija de Paco Roig lo cuenta todo en '¡Hola!'

Emma Roig, hija del expresidente del Valencia CF Paco Roig y sobrina del empresario Juan Roig, copa las doce primeras páginas de la revista Hola. En el reportaje, sobre todo gráfico, habla de su pasión por el interiorismo y el mundo creativo y confiesa que desea "haber heredado la persistencia y la disciplina de saber sacar ideas adelante" de la vertiente empresaria de su familia

Roig, periodista, apasionada del arte y embajadora de Christie’, confiesa que su familia le ha trasmitido la importancia de " trabajar y trabajar duro" y desvela que, de adolescente, su padre le puso a trabajar los sábados en Mercadona "para que aprendiera de la vida·". Mis padres me enseñaron que tener sentido del propósito es fundamental y que no hay que rendirse mientras a uno le quede una gota de fuerza..

Roig ha publicado el libro «Inside Ibiza», en el que retrata interiores y casas privadas de la isla