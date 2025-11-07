Óbito
Muere James Watson, descubridor de la estructura del ADN, a los 97 años
El científico recibió el Premio Nobel a consecuencia de su principal descubrimiento
EFE
Nueva York
El científico estadounidense James Watson, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, falleció el jueves a los 97 años, según se informó hoy.
Watson murió en un hospicio en East Northport, una localidad de Long Island (Nueva York), donde fue trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, recoge The New York Times, que cita a su hijo Duncan Watson.
El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York, confirmó el fallecimiento de este premio Nobel en un obituario en su página web en el que destacó sus "muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público".
- Una mujer muere atropellada por un camión en València
- Inditex compra por 78,5 millones una parcela de 380.000 metros junto a la gigafactoría
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Así son las primeras viviendas industrializadas y 'pasivas' de alquiler asequible de València
- Los 40 Music Awards en el Roig Arena, en directo: todas las actuaciones, invitados y la alfombra roja en Valencia
- Dónde ver en directo la gala de Los40 Music Awards