Óbito

Muere James Watson, descubridor de la estructura del ADN, a los 97 años

El científico recibió el Premio Nobel a consecuencia de su principal descubrimiento

James Watson.

James Watson. / EFE

EFE

Nueva York

El científico estadounidense James Watson, que contribuyó a descubrir la estructura del ADN, falleció el jueves a los 97 años, según se informó hoy.

Watson murió en un hospicio en East Northport, una localidad de Long Island (Nueva York), donde fue trasladado esta semana para recibir tratamiento por una infección, recoge The New York Times, que cita a su hijo Duncan Watson.

El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL), en Nueva York, confirmó el fallecimiento de este premio Nobel en un obituario en su página web en el que destacó sus "muchas contribuciones a la ciencia, la educación y el servicio público".

TEMAS

