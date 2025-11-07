Suma Supermercados se expande en la Comunidad Valenciana con una nueva apertura

El primer supermercado franquiciado Suma de Paiporta ya es una realidad. Se encuentra en la calle Colombicultura 4, en la esquina con la Calle Antonio Machado. Se trata de un establecimiento de 200m2 y con un amplio horario de apertura: de 9h a 22h los 365 días del año. Cuenta con 6 empleados y un amplio surtido tanto de marca propia como de marca fabricante, para satisfacer todas las necesidades de los vecinos.

Al frente del negocio están Lilia Borcelá y Antonio Castillo, un matrimonio que anteriormente gestionaba un restaurante en el mismo local. Situado justo al lado de la Rambla del Poyo, el restaurante fue completamente devastado por las inundaciones de la Dana del año pasado. Después de evaluar la situación, Lilia cuenta que no tenía sentido reabrir el negocio: “el pueblo no estaba de humor para ir de restaurante, pero sí vimos que el supermercado que estaba en la misma manzana no iba a volver a abrir, y los vecinos sí necesitaban un sitio donde hacer la compra”. De esta manera, Lilia y Antonio contactaron con varias franquicias hasta que se pusieron en contacto con el equipo de Transgourmet Ibérica, empresa de distribución propietaria de la enseña Suma. Lo que más les convenció de Suma fue la gran calidad de la marca propia. “Queríamos ofrecer un buen producto a los vecinos, y ya sabíamos que las marcas propias de Transgourmet eran buenas porque habíamos trabajado con ellas en el restaurante”, asegura Lilia. Además, Suma les ofrecía unas condiciones que se ajustaban a lo que buscaban, y el trato con el equipo fue lo que les decidió a emprender el negocio con Transgourmet. Lilia cuenta que la atención que recibió por parte de los profesionales de la compañía fue excepcional: “estábamos en una situación difícil después de la Dana y teníamos muchas dudas porque no conocíamos el sector de los supermercados, pero el trato con el equipo humano ha sido tan cercano que nos lo ha hecho todo muy ameno”. Lilia y Antonio aseguran que, aunque el proceso ha sido largo y costoso, tanto ellos como los vecinos están encantados de volver a contar con un supermercado de proximidad en el barrio.

Supermercado Suma en Paiporta / Suma

40 supermercados Suma en la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana Transgourmet cuenta con 40 supermercados Suma, de los cuales 6 están en Castellón, 24 en Valencia y 10 en Alicante. Transgourmet Ibérica pertenece al grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, que forma parte, a su vez, del grupo Coop. Creada en el año 2000, la enseña Suma es una de las marcas más reconocidas como supermercado de proximidad por su atención personalizada y la calidad y variedad de su surtido, junto con la importancia de presentar un buen producto fresco. Los supermercados Suma apuestan por ofrecer un servicio de calidad, fusionando la cercanía del comercio tradicional con las ventajas de los supermercados actuales, adaptándose a las necesidades y demandas tanto de los franquiciados como de los consumidores de cada zona.

Transgourmet Ibérica cuenta con cerca de 700 supermercados franquiciados por toda España bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar. Asimismo, tiene 5 plataformas de distribución y destaca en el sector horeca con GM Cash, su enseña de cash&carry —que comprende 70 centros con 28 gasolineras Gm Oil—, y la división de Food Service.