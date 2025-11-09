A pie de calle, un viaje por los mercados de Valencia que dibujan el alma del barrio

Valencia no solo se entiende por sus calles y por la luz de la luna de València. Se entiende por sus barrios, por sus mercados municipales, por esas voces que resuenan entre puesto y puesto, por el saludo de cada mañana de ese vecino que parece conocerse todos los secretos de las calles del barrio.

A partir del próximo 16 de noviembre, Levante-EMV estrenará "A pie de barrio", una serie que recorrerá los mercados municipales de València y sus alrededores para descubiri qué historias, personajes y costumbres se esconden detrás de cada mostrador.

Desde el Cabanyal a tres forques, de Benicalap a Rojas clemente, los mercados municipales son algo que más que un lugar donde hacer la compra, son el corazón de los barrios, las voces de los vecinos, son espacios donde reside el origen y la historia de la evolución de nuestra tierra. Allí se cruzan generaciones e incluso se tranmiten recetas. Se habla de futbol, del tiempo de cómo ha ido el día.

A pie de barrio busca retratar esa Valènca viva y cotidiana, la que se construye cada día a base de conversaciones, gestos y pequeñas historias.

El primer capítulo grabado en el Mercado de Castillas, será el punto de partida de este recorrido por los rincones donde todavía se conserva la esencia del comercio de proximidad y el espíritu vecinal y se estenará el próximo 16 de noviembre en la weby en nuestras redes sociales, y a partir de entonces, cada domingo llegará un nuevo capítulo dedicado a cada mercado y su barrio.