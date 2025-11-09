Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 9 de noviembre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 9 de noviembre de 2025 es: 01, 05, 18, 24 y 29 siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Compromís denuncia que los maceteros verdes de la plaza del Ayuntamiento de València están abandonados en un solar
- El bando fallero prohíbe las verbenas nocturnas en tres comisiones del casco histórico y recomienda no hacerlas a toda Ciutat Vella y Russafa
- El ayuntamiento adquiere un edificio en Patraix que ya tenía los 39 pisos reservados
- La acusación de Acció Cultural pide un vídeo de À Punt en el que se oye a Pradas decir: 'Es una explosión en todas partes: Carlet, Chiva, Utiel
- De astillero a bar de 'picaeta': Casa Pescadores rescata el origen gastronómico del Cabanyal
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- Le piden 465 euros por recuperar el título de máster que perdió en la dana
- Una joven de 20 años muere atropellada por un camión de reparto en València