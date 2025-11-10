La hibridación: la opción sostenible más práctica
Toyota C-HR Hybrid no es solo un SUV: es una declaración de intenciones. Combina la vanguardia del diseño con la inteligencia de la tecnología híbrida para ofrecer una experiencia de conducción tan eficiente como inspiradora. Cada trayecto, desde el ritmo urbano del día a día hasta las escapadas que rompen la rutina, se convierte en una oportunidad para disfrutar del movimiento con conciencia y estilo. Con su diseño audaz, su conducción silenciosa y su eficiencia ejemplar, Toyota C-HR Hybrid redefine lo que significa conducir de forma sostenible sin renunciar a la emoción.
Toyota C-HR Hybrid combina lo mejor de la movilidad sostenible con el diseño futurista y rompedor que caracteriza a Toyota. Desde la carrocería hasta el interior, Toyota C-HR Hybrid destaca por su personalidad única, su calidad de conjunto y su sofisticación general. La segunda generación del SUV medio japonés, lanzada en España a finales de 2023, refuerza su éxito con un planteamiento más maduro, eficiente y tecnológico.
Con una longitud de 4,36 metros y un diseño de líneas muy marcadas, Toyota C-HR ha conquistado a más de un millón de conductores en Europa. En España, figura entre los modelos preferidos por los particulares gracias a su equilibrio entre estilo, confort y sostenibilidad.
Mecánica sin igual
Las versiones híbridas de Toyota C-HR incorporan la quinta generación del sistema Hybrid de Toyota, un conjunto que destaca por su eficiencia, suavidad de funcionamiento y fiabilidad. Ambas variantes —denominadas 140H y 200H— cuentan con cambio automático de serie y ofrecen unas cifras de consumo y emisiones realmente bajas, sin renunciar a un rendimiento sobresaliente.
Estas mecánicas permiten afrontar todo tipo de usos con total normalidad: desde los trayectos urbanos más exigentes hasta largos viajes por carretera o escapadas a la naturaleza. Además, la versión 200H puede equipar el sistema de tracción total AWD-i, ideal para circular por caminos de tierra o zonas de baja adherencia.
Rendimiento excepcional
La variante 140H desarrolla 140 CV y homologa un consumo medio de apenas 4,7 litros cada 100 kilómetros, mientras que la 200H eleva la potencia hasta 178 CV manteniendo un gasto muy contenido, de solo 5,1 litros/100 km. Esta relación entre prestaciones y eficiencia sitúa a Toyota C-HR como uno de los SUV híbridos más equilibrados del mercado.
Equipamiento completo
Toyota C-HR Hybrid está disponible con cuatro niveles de acabado: Advance, Spirit y GR SPORT. El nuevo Spirit, incorporado en 2025, ofrece una dotación especialmente completa: faros LED, llantas de 19 pulgadas, instrumentación y pantalla central digitales, cargador inalámbrico, navegador, puertos USB-C, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, asientos deportivos con tapicería mixta, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, portón eléctrico y actualizaciones OTA, que permiten mantener el sistema actualizado sin acudir al taller.
En materia de seguridad, Toyota C-HR Hybrid también marca la pauta. Incluye asistente de mantenimiento de carril, sistema de detección de ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico, luces largas automáticas y todo el conjunto de tecnologías de asistencia al conductor integradas en el paquete Toyota Safety Sense.
